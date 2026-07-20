Ένα βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού που έχει γίνει viral δείχνει έναν φοιτητή στη Φλόριντα, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως τρανς, να ξεσπά εναντίον αστυνομικού του πανεπιστημίου επειδή χρησιμοποίησε τη λέξη «αυτός» αντί για «αυτή».

Το βίντεο δείχνει τον φοιτητή του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριντα με μπλε μαλλιά, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 27χρονος Τζάρετ Βικ, να φωνάζει σε έναν αστυνομικό, αφού ο τελευταίος έφτασε σε ένα κτίριο του πανεπιστημίου για μια άσχετη κλήση.

«Γιατί αφήνεις αυτά τα γουρούνια να τη γλιτώνουν; Δεν πρέπει να βρίσκονται εδώ», λέει ο Βικ στην αρχή του βίντεο, το οποίο γυρίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025, αλλά δημοσιεύθηκε την Παρασκευή από το Inside The Blue TV.

Ο αστυνομικός του λέει να χαμηλώσει τη φωνή του, αλλιώς θα του βάλει χειροπέδες, οπότε ο Βικ αρχίζει να βρίζει τον αστυνομικό.

«Προσπάθησέ το, γαμ…. Με απειλείς; Με απειλείς», απαντά ο Βικ, ωθώντας τον αστυνομικό να ζητήσει ενισχύσεις μέσω του ασυρμάτου του.

«[Αυτός] έχει πάθει νευρικό κλονισμό», λέει ο αστυνομικός, οπότε ο Βικ φωνάζει: «Αυτή! Αυτή! Απλά πες το σωστό!».

Ο αστυνομικός βγάζει το σπρέι πιπεριού του και διατάζει τον Βικ να ηρεμήσει, ψεκάζοντάς τον όταν αυτός δεν ηρεμεί.

Ένας υπάλληλος του πανεπιστημίου φαίνεται να παρεμβαίνει και να προσπαθεί να ηρεμήσει την κατάσταση.

«Φύγε από εδώ! Άντε γαμ…! Άντε γαμ…, μπάτσε!» φωνάζει ο Βικ, οπότε ο υπάλληλος του πανεπιστημίου αρχίζει να απομακρύνεται.

Αργότερα, ο Βικ φαίνεται να φωνάζει «Αυτή!» και να χτυπάει το πόδι του, καθώς φωνάζει στον αστυνομικό επειδή «αναφέρθηκε σε λάθος φύλο».

Ο Βικ τελικά συνελήφθη, αλλά όχι πριν χτυπηθεί με taser από έναν άλλο αστυνομικό, αφού, σύμφωνα με το βίντεο, φέρεται να προσπάθησε να κλωτσήσει και να χτυπήσει τους αστυνομικούς.

Αργότερα, το βίντεο τον δείχνει να τοποθετείται στο πίσω μέρος ενός περιπολικού.

Το παράξενο περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα στις 5 Φεβρουαρίου 2025.

Όταν τον προσέγγισε η New York Post, ο Βικ δήλωσε ότι «τον παρενοχλούσαν σαν τρελοί οι αστυνομικοί» και τους κατηγόρησε για το γεγονός ότι τώρα «τον παρενοχλούν τα ΜΜΕ».

Ο Βικ, από το Τρέζουρ Άιλαντ της Φλόριντα, κατηγορήθηκε για επίθεση κατά αστυνομικού, αντίσταση κατά τη σύλληψη και διατάραξη της δημόσιας τάξης στις 5 Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία.

Δήλωσε αθώος και για τις τρεις κατηγορίες, ενώ η τελευταία του εμφάνιση στο δικαστήριο χρονολογείται στις 16 Ιανουαρίου, αν και οι υποθέσεις έχουν καταχωρηθεί ως περατωμένες σύμφωνα με τα αρχεία της κομητείας Όραντζ.

Στα αρχεία του δικαστηρίου της κομητείας Όραντζ εμφανίζεται επίσης μια φωτογραφία σύλληψης που δείχνει τον Βικ χωρίς τη μπλε περούκα.

Στα αρχεία σύλληψής του αναφέρεται ως άνδρας.