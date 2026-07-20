Χάος επικρατεί ανοικτά των ακτών της Γουιάνας μετά τη βύθιση φέρι μποτ. Οι αγνοούμενοι είναι δεκάδες και οι έρευνες των Αρχών με στόχο την έρευσή τους συνεχίζονται.

Δύο μέλη του πληρώματος του MV Barima, το οποίο ναυάγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου 18/7 προς Κυριακή στον θαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά της Γουιάνας, με πάνω από 100 επιβαίνοντες, διαπιστώθηκε έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις ότι είχαν κάνει χρήση κάνναβης, τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Μαρκ Φίλιπς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε στην Τζόρτζταουν, τονίζοντας πως θα διενεργηθεί έρευνα.

«Δύο μέλη του πληρώματος τα οποία διασώθηκαν παρουσίασαν θετικό αποτέλεσμα ως προς τη χρήση κάνναβης έπειτα από τις ιατρικές εξετάσεις που έκανε το υγειονομικό προσωπικό», είπε ο πρωθυπουργός Φίλιπς όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

NEWS Source Update: 67 of the 133 passengers and crew who were on board the MV Barima when it capsized late last night have now been rescued.



Search and Rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/ejKMZURKfe — News Source Guyana (@newssourcegy) July 19, 2026

«Οι έρευνες συνεχίζονται»

Το δηλωτικό επιβατών και φορτίου του MV Barima, το οποίο ναυάγησε κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή στον θαλάσσιο χώρο βορειοδυτικά της Γουιάνας, δεν αντανακλά τον αριθμό των επιβαινόντων στην πραγματικότητα, δήλωσε ο υπουργός Δημοσίων Έργων Χουάν Έτζχιλ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι «οι έρευνες συνεχίζονται».

«Με δεδομένο πως βρισκόμαστε σε αυτή τη λεπτή κατάσταση, στην οποία το δηλωτικό δεν αντανακλά πιστά τους επιβαίνοντες στο σκάφος, ζητούμε με σεβασμό από το κοινό, από τα μέλη των οικογενειών (…) να βρίσκονται σε επαφή μαζί μας», είπε ο κ. Έτζχιλ.

Νωρίτερα χθες οι αρχές έκαναν λόγο για 133 επιβαίνοντες -116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος-, από τους οποίους διασώθηκαν 67. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των αγνοουμένων είναι 66 ή υψηλότερος.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο δύο πτώματα επιβαινόντων στο ναυαγισμένο σκάφος.