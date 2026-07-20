Ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, περνά η Κατερίνα Καινούργιου στην Πάρο.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις στιγμές που περνούν όλοι μαζί στο νησί και δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της για το πρώτο της καλοκαίρι μαζί με τη μικρή της.

Ειδικότερα, την Κυριακή 19 Ιουλίου η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά φωτογραφιών και στη λεζάντα τους έγραψε: «Οι Κυριακές είναι φτιαγμένες για ανθρώπους που αγαπιούνται».

Δείτε την ανάρτηση: