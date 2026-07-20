Αν θέλετε να απολαύσετε έναν καλό βραδινό ύπνο, δώστε βάση στις διατροφικές επιλογές σας. Ορισμένες τροφές βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει, ενισχύουν την υπνηλία και συμβάλλουν στη ρύθμιση του κύκλου ύπνου-εγρήγορσης. Άλλες, όμως, μπορεί να έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα.

Πρόκειται για τρόφιμα που διεγείρουν τον οργανισμό ή προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα – δύο παράγοντες που δύσκολα συνδυάζονται με έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

Πρέπει να τρώτε πριν από τον ύπνο;

Τα βαριά γεύματα πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου αποτελούν μία από τις πιο προφανείς αιτίες διαταραχών στον ύπνο. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, καλό είναι να σταματάτε να τρώτε τουλάχιστον τρεις ώρες πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι, ώστε να δώσετε στον οργανισμό σας αρκετό χρόνο να χαλαρώσει και να χωνέψει το τελευταίο γεύμα.

Εκτός όμως από την ώρα κατανάλωσης του φαγητού, υπάρχουν και συγκεκριμένες τροφές και ροφήματα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον ύπνο σας, σύμφωνα με διατροφολόγους.

Μαύρη σοκολάτα

Η σοκολάτα περιέχει τόσο καφεΐνη όσο και θεοβρωμίνη. Και οι δύο ουσίες λειτουργούν ως διεγερτικά και ενδέχεται να διαταράξουν τον φυσιολογικό κύκλο του ύπνου σας. Παρότι η μαύρη σοκολάτα συχνά θεωρείται μία καλύτερη διατροφική επιλογή από άλλα γλυκά, δεν είναι ιδανική για κατανάλωση λίγο πριν από την κατάκλιση, ιδιαίτερα εάν είστε ευαίσθητοι στην καφεΐνη.

Βαριά και λιπαρά φαγητά

Γεύματα γρήγορου φαγητού, όπως τα μπέργκερ, οι τηγανητές πατάτες και το τηγανητό κοτόπουλο, περιέχουν μεγάλες ποσότητες κορεσμένων λιπαρών. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν καούρα, δυσπεψία και ανήσυχο ύπνο.

Όταν ξαπλώνετε έχοντας καταναλώσει μεγάλη ποσότητα τέτοιων τροφών, το πεπτικό σας σύστημα αναγκάζεται να εργάζεται εντατικά σε μία στιγμή κατά την οποία κανονικά θα έπρεπε να ξεκουράζεται.

Πικάντικες τροφές

Εάν τρώτε αργά το βραδινό σας γεύμα, καλό είναι να περιορίζετε τις καυτερές σάλτσες και τα υπόλοιπα πικάντικα φαγητά.

Οι χημικές ενώσεις που περιέρχονται στα καυτερά φαγητά, όπως η καψαϊκίνη, μπορεί να αυξήσουν τη θερμοκρασία του σώματος, να διεγείρουν το νευρικό σύστημα και να προκαλέσουν καούρα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Όλα αυτά κάνουν δυσκολότερο τον ύπνο. Επίσης – σε ορισμένους ανθρώπους – τα πικάντικα γεύματα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων που μοιάζουν με εκείνα της υπνικής άπνοιας, εξαιτίας της παλινδρόμησης οξέων.

Τρόφιμα με ζάχαρη και επεξεργασμένους υδατάνθρακες

Τα γλυκά, τα δημητριακά με ζάχαρη, το λευκό ψωμί και τα ζυμαρικά, όταν καταναλώνονται πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, μπορεί να προκαλέσουν απότομη άνοδο και στη συνέχεια γρήγορη πτώση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Αυτές οι αυξομειώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αφυπνίσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα τρόφιμα μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια του βαθύ ύπνου και να υποβαθμίσουν συνολικά την ποιότητά του.

Αποξηραμένα φρούτα

Τα αποξηραμένα φρούτα θεωρούνται γενικά υγιεινή επιλογή όταν καταναλώνονται με μέτρο. Ωστόσο, περιέχουν υψηλές ποσότητες σακχάρων και φυτικών ινών. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και αέρια, εάν τα καταναλώσετε λίγο πριν ξαπλώσετε. Η πεπτική δυσφορία μπορεί στη συνέχεια να οδηγήσει σε έναν ανήσυχο και διακοπτόμενο ύπνο.

Το τελευταίο γεύμα μπορεί να κρίνει την ποιότητα του ύπνου

Ένας ξεκούραστος ύπνος δεν εξαρτάται μόνο από την ώρα που θα ξαπλώσετε, αλλά και από όσα έχετε καταναλώσει προηγουμένως. Δεν χρειάζεται να πέσετε για ύπνο πεινασμένοι. Χρειάζεται, όμως, να δώσετε στον οργανισμό σας τον χρόνο και τις κατάλληλες συνθήκες για να χαλαρώσει. Άλλωστε, η τελευταία διατροφική επιλογή της ημέρας μπορεί να καθορίσει εάν η νύχτα σας θα είναι γεμάτη με αφυπνίσεις ή εάν θα έχετε έναν πραγματικά βαθύ και αναζωογονητικό ύπνο.