Η νεκροψία – νεκροτομή, που αναμένεται να γίνει σήμερα από τον ιατροδικαστή Γιώργο Ντιλέρνια, αναμένεται να δώσει τις πρώτες απαντήσεις για τη μυστηριώδη γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στην Κυψέλη.

Αυτό, καθώς αναμένεται να προσδιοριστεί ο χρόνος αλλά και ο μηχανισμός θανάτου, δηλαδή το πότε και πώς πέθανε. Σε πρώτη φάση τουλάχιστον, δεν φαίνεται να υπάρχουν μώλωπες ή άλλα σημάδια που να παραπέμπουν σε κακοποίηση όπως τραύμα από πυροβόλο όπλο ή μαχαίρι, αλλά η νεκροψία – νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις.

Την ίδια ώρα, η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνα σε δύο διαφορετικά πεδία προκειμένου να πάρει απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη. Το πρώτο πεδίο έχει να κάνει με την προανακριτική έρευνα που έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών. Σε αυτό το στάδιο, εξετάζονται όλες οι υποθέσεις με εξαφανισμένες γυναίκες τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, συνάδελφοί τους «σαρώνουν» την περιοχή που εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα για βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και σπιτιών. Αυτό προκειμένου να διαπιστώσουν πότε και με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο η βαλίτσα με τη νεκρή γυναίκα, αλλά κι εάν υπάρχει καταγραφή του ατόμου ή των ατόμων που το έκαναν. Πρόκειται για μία διαδικασία που θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, καθώς απαιτείται συλλογή και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού αρκετών 24ώρων πίσω.

Το δεύτερο πεδίο έχει να κάνει με τη δουλειά που γίνεται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων, εκεί όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης DNA από τη σορό της γυναίκας και η προσπάθεια ταυτοποίησής της. Κάπως έτσι, πρώτη στο κάδρο των ερευνών είναι η 50χρονη Κινέζα, Γιου Τινγκ, που εξαφανίστηκε στις 20 Μαΐου από την περιοχή της Αρτέμιδας.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει ενημερώσει τον σύζυγό της κι έχουν ζητηθεί προσωπικά της αντικείμενα (οδοντόβουρτσα, χτένα κ.ά.) προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή γενετικού υλικού με αυτό της νεκρής γυναίκας στην Κυψέλη. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η σορός στη βαλίτσα ήταν μικροκαμωμένη -με ύψος όχι μεγαλύτερο από 1,60 μ.- είναι κι αυτό ένα στοιχείο που οδηγεί προς εκεί τις έρευνες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η νεκρή γυναίκα φορούσε μαύρα ρούχα και συγκεκριμένα σορτσάκι και μπλουζάκι, δεν έφερε εμφανή τατουάζ και τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε κότσο.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, πρόκειται για μία δύσκολη έρευνα που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να κρατούν κλειστά στόματα, να λαμβάνουν καταθέσεις και να αξιοποιούν κάθε διαθέσιμο στοιχείο.