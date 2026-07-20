Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιεί το πιο δαπανηρό μεταγραφικό καλοκαίρι της εποχής του Γιάννη Αλαφούζου, ενώ οι κινήσεις του δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι «πράσινοι» επέλεξαν να γυρίσουν σελίδα αυτό το καλοκαίρι, εμπιστευόμενοι την τεχνική ηγεσία στον φιλόδοξο Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος καλείται να χτίσει τη νέα ομάδα που θα σηματοδοτήσει και τη μετάβαση του συλλόγου στο νέο του γήπεδο την επόμενη σεζόν.

Ο Γιάννης Αλαφούζος αποφάσισε να στηρίξει έμπρακτα το νέο εγχείρημα, διαθέτοντας σημαντικά κεφάλαια για την ενίσχυση του ρόστερ, συνεχίζοντας την επενδυτική πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία μεταγραφικά παράθυρα.

Η διαφορά, όμως, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές είναι πως βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα του καλοκαιριού και ο Παναθηναϊκός έχει ήδη καταγράψει το μεγαλύτερο μεταγραφικό κόστος της διοίκησης Αλαφούζου, ξεπερνώντας ακόμη και τις δαπάνες της περιόδου της πολυμετοχικότητας.

Ας δούμε αναλυτικά πώς διαμορφώνεται αυτό το ποσό και ποιες κινήσεις συνθέτουν μέχρι στιγμής το φετινό μεταγραφικό παζλ του συλλόγου.

Η αρχή έγινε αμέσως μετά την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Με την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής ενεργοποιήθηκε αυτόματα η οψιόν αγοράς του Ανάς Ζαρουρί, με τον Παναθηναϊκό να καταβάλλει 2,8 εκατ. ευρώ στη Λανς για την απόκτησή του.

Στη συνέχεια αποκτήθηκε ο Τσάβες με τη μορφή δανεισμού, χωρίς καταβολή ενοικίου, ενώ για τον Ετιέν Καμάρα οι «πράσινοι» πλήρωσαν 4 εκατ. ευρώ. Παράλληλα ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, με το ακριβές ποσό να μην έχει δημοσιοποιηθεί, αλλά να εκτιμάται πως ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησε η απόκτηση του Πένια από την Μπαρτσελόνα έναντι 2,8 εκατ. ευρώ, καθώς και εκείνη του Έλμιν Ραστόντερ από την Τουν, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ. Στο ρόστερ προστέθηκε και ο Στέφαν Ντε Φράι ως ελεύθερος. Αν και θεωρείται πιθανό να έλαβε μπόνους υπογραφής, το ύψος του δεν είναι γνωστό και συνεπώς δεν υπολογίζεται στο συνολικό μεταγραφικό κόστος.

Οι τελευταίες προσθήκες ήταν ο Σέχου από τη Χαλ, με ποσό λίγο χαμηλότερο του 1 εκατ. ευρώ, ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, που αποκτήθηκε, και ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δαπάνησε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, οι μεταγραφικές δαπάνες του Παναθηναϊκού έχουν ήδη φτάσει περίπου τα 22,1 εκατ. ευρώ. Κι όλα αυτά ενώ εκκρεμεί ακόμη η απόκτηση του ποδοσφαιριστή που προορίζεται για τη θέση του βασικού «οκταριού», μια μεταγραφή που δεν αποκλείεται να εξελιχθεί και στην ακριβότερη του φετινού καλοκαιριού. Εφόσον συμβεί αυτό, το ήδη ιστορικό μεταγραφικό ρεκόρ του συλλόγου αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.