Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στρέφουν το βλέμμα τους στις κληρώσεις του 3ου προκριματικού γύρου των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, όπου θα μάθουν τους επόμενους πιθανούς αντιπάλους τους σε Champions League, Europa League και Conference League.

Η Δευτέρα (20/7) είναι αφιερωμένη στις κληρώσεις της UEFA, με την αρχή να γίνεται στις 13:00, όταν ο Ολυμπιακός θα πληροφορηθεί τον αντίπαλό του στον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί όπου θα δώσει και το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι για τη φετινή σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωρίζουν ήδη τις πιθανές ομάδες που μπορεί να βρεθούν στον δρόμο τους, οι οποίες είναι:

Ουνιόν Σεν Σιλουάζ

Σπάρτα Πράγας

Στούρμ Γκρατς – Χαρτς

Ναϊμέγκεν

Στις 14:00 θα ακολουθήσει η κλήρωση του Europa League, με τον ΠΑΟΚ να μαθαίνει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό γύρο. Υπενθυμίζεται ότι ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Ντιναμό Κιέβου στον 2ο προκριματικό γύρο, με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (23/7).

Λίγο αργότερα, στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί και η κλήρωση του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League. Σε αυτή θα συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ, στο μονοπάτι των ηττημένων, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Πάκσι, ώστε να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία.