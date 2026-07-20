Τραγική κατάληξη είχαν οι πανηγυρισμοί στη Σιουδάδ Ροδρίγο της επαρχίας Σαλαμάνκα, όπου ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε τμήμα συντριβανιού στο οποίο είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες για να γιορτάσουν την επιτυχία της εθνικής Ισπανίας στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν υποχώρησε η ανώτερη πλατφόρμα του συντριβανιού, πάνω στην οποία βρίσκονταν αρκετά άτομα. Ο 13χρονος καταπλακώθηκε από πέτρες και ανασύρθηκε βαριά τραυματισμένος. Μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.

Ο Δήμαρχος Θιουδάδ Ροδρίγο εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το περιστατικό, επισημαίνοντας ότι «αυτό που έπρεπε να είναι μια γιορτή για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την εθνική Ισπανίας μετατράπηκε σε τραγωδία για ολόκληρη την τοπική κοινωνία». Παράλληλα, ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου επίσημου πένθους και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του ανήλικου, ευχόμενος ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο συντριβάνι αποτελεί διαχρονικά σημείο συγκέντρωσης κατά τους πανηγυρισμούς μεγάλων αθλητικών επιτυχιών, με πολλούς πολίτες να ανεβαίνουν στη λίθινη κατασκευή, η οποία αυτή τη φορά κατέρρευσε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.