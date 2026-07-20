Σχεδόν κάθε καθημερινή δραστηριότητα βασίζεται στη δύναμη των ποδιών. Το περπάτημα, το ανέβασμα μιας σκάλας, το να σηκωθείτε από μια καρέκλα… Όλα γίνονται δυσκολότερα όταν οι μύες στο κάτω μέρος του σώματος εξασθενούν, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται και ο κίνδυνος τραυματισμού.

Τα δυνατά και σταθερά πόδια υποστηρίζουν την ισορροπία, την κινητικότητα και την αυτοπεποίθηση στις κινήσεις. Η καθημερινή ενδυνάμωσή τους δεν αφορά επομένως μόνο τη φυσική κατάσταση, αλλά και τη δυνατότητα να παραμένετε δραστήριοι, να συμμετέχετε στις αγαπημένες σας δραστηριότητες και να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας καθώς μεγαλώνετε.

Σύμφωνα με personal trainer, οι παρακάτω πέντε ασκήσεις αξίζει να ενταχθούν στην καθημερινή πρωινή ρουτίνα, ιδιαίτερα μετά τα 60, ώστε να υποστηρίξετε αποτελεσματικά την κινητικότητά σας…

1. Καθίσματα σούμο

Τα καθίσματα σούμο (με ή χωρίς βάρος στα χέρια, ανάλογα με το επίπεδο φυσικής κατάστασης) εκτελούνται με πιο ανοιχτή θέση των ποδιών σε σχέση με τα συμβατικά καθίσματα. Στοχεύουν τους μυς στο εσωτερικό των μηρών, καθώς και τους γλουτούς και τους τετρακέφαλους. Η μεγαλύτερη απόσταση ανάμεσα στα πόδια βοηθά επίσης στην ενίσχυση των ισχίων και στη βελτίωση του ελέγχου ολόκληρου του κάτω μέρους του σώματος.

2. Προβολές προς τα πίσω

Οι προβολές προς τα πίσω γυμνάζουν κάθε πόδι ξεχωριστά, γεγονός που συμβάλλει στην ανάπτυξη της δύναμης και του ελέγχου σε κάθε πλευρά του σώματος. Σε σύγκριση με τις προβολές προς τα εμπρός, η συγκεκριμένη παραλλαγή ασκεί μικρότερη πίεση στα γόνατα, ενώ παράλληλα, προκαλεί τα πόδια να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, ενισχύοντας τη σταθερότητα και την ισορροπία.

3. Πλάγια Step-up

Τα πλάγια step up ενισχύουν τη σταθερότητα κατά τις κινήσεις από τη μία πλευρά προς την άλλη. Η πλευρική σταθερότητα συχνά δεν γυμνάζεται επαρκώς στις παραδοσιακές προπονήσεις για το κάτω μέρος του σώματος. Ωστόσο, είναι σημαντική για τον καλύτερο έλεγχο των κινήσεων και τη διατήρηση της ισορροπίας κατά τις καθημερινές δραστηριότητες.

4. Όρθιες άρσεις στις μύτες των ποδιών

Οι όρθιες άρσεις στις μύτες των ποδιών στοχεύουν κυρίως τις γάμπες και τους αστραγάλους. Η ενδυνάμωση αυτών των περιοχών συμβάλλει στη συνολική σταθερότητα του κάτω μέρους του σώματος. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει βασικές καθημερινές κινήσεις, όπως το περπάτημα και το ανέβασμα μιας σκάλας.

5. Βάδισμα στις φτέρνες

Κατά το βάδισμα στις φτέρνες, οι μύτες των ποδιών παραμένουν σηκωμένες από το έδαφος. Η άσκηση ενδυναμώνει τους μυς που βρίσκονται κατά μήκος του μπροστινού μέρους της κνήμης. Η ενίσχυση αυτών των μυών βελτιώνει τον έλεγχο των πελμάτων κατά το περπάτημα, περιορίζοντας τον κίνδυνο κάποιου ατυχήματος από παραπάτημα κατά τις καθημερινές μετακινήσεις.