Στη νότια ακτή της Βουλγαρίας, εκεί όπου η Μαύρη Θάλασσα απλώνεται ήρεμα και ανοιχτά, η Σωζόπολη ξεδιπλώνεται πάνω σε μια στενή χερσόνησο με μια σπάνια αίσθηση διαχρονικότητας.

Μία από τις αρχαιότερες πόλεις της βουλγαρικής ακτογραμμής, ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. ως αρχαία ελληνική αποικία με το όνομα Απολλωνία Ποντική, διατηρώντας μέχρι σήμερα μια βαθιά ιστορική σχέση με τη θάλασσα και τον πολιτισμό.

Η παλιά πόλη της Σωζόπολης είναι ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά σύνολα της Μαύρης Θάλασσας. Πλακόστρωτα σοκάκια, ξύλινα σπίτια του 18ου και 19ου αιώνα και χαρακτηριστικές κόκκινες κεραμοσκεπές συνθέτουν ένα τοπίο που μοιάζει να έχει μείνει σχεδόν ανέγγιχτο από τον χρόνο. Από τις αυλές και τα μπαλκόνια, η θέα προς τη θάλασσα λειτουργεί σαν μια συνεχή υπενθύμιση ότι εδώ η ζωή είναι άρρηκτα δεμένη με το υδάτινο στοιχείο.

Το μικρό λιμάνι παραμένει η ζωντανή καρδιά της πόλης. Ψαροκάικα επιστρέφουν νωρίς το πρωί, ενώ κατά μήκος της ακτής μικρά εστιατόρια σερβίρουν φρέσκο ψάρι και τοπικές συνταγές που συνδυάζουν βουλγαρικές παραδόσεις με ευρύτερες βαλκανικές και μεσογειακές επιρροές. Είναι μια κουζίνα ανεπιτήδευτη, που βασίζεται στην πρώτη ύλη και στη θάλασσα που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά.

Λίγο έξω από την πόλη, οι αμμώδεις παραλίες της περιοχής προσελκύουν κάθε καλοκαίρι ταξιδιώτες που αναζητούν έναν πιο ήρεμο ρυθμό στη Μαύρη Θάλασσα. Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητά της, η Σωζόπολη διατηρεί μια αίσθηση ισορροπίας, χωρίς να χάνει τον αυθεντικό της χαρακτήρα.

Σημαντικό σημείο της σύγχρονης πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης είναι το Φεστιβάλ Τεχνών της Απολλωνίας, που πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο από το 1984. Για περίπου δέκα ημέρες, η Σωζόπολη μετατρέπεται σε σκηνή για μουσική, θέατρο, εικαστικές τέχνες και λογοτεχνία, φιλοξενώντας καλλιτέχνες από τη Βουλγαρία και το εξωτερικό.

Σήμερα, η Σωζόπολη δεν είναι απλώς ένας καλοκαιρινός προορισμός της Μαύρης Θάλασσας, αλλά ένας τόπος όπου η ιστορία, η αρχιτεκτονική και η θαλάσσια ζωή συνυπάρχουν με φυσική αρμονία.