Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ, επιθεώρησε το πρωί της Δευτέρας, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα Βόρεια Προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου», πρόσθεσε.

«Έχουμε κάνει τη μεγαλύτερη παρέμβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις των τελευταίων δεκαετιών. Το Ελληνικό θα αποκτήσει σύντομα χώρους αναψυχής και άθλησης και πρασίνου, ενώ επισκευάζουμε πολλά μικρά γήπεδα. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου δεν επισκευάζει μόνο σχολεία αλλά και γήπεδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο Μουντιάλ, λέγοντας πως: «Η κάλυψη της ΕΡΤ ήταν πολύ καλή να συγχαρώ την ΕΡΤ και νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια γιατί έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Αυτό είναι ένα μάθημα που βλέπουμε και στην πολιτική εκτός από τα πρόσωπα πρέπει να έχουμε και καλή ομάδα».

«Όταν κάνουμε τον συνολικό απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης θα δούμε ότι με τις παρεμβάσεις έγινε ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα. Σε λίγες ημέρες θα δώσουμε στην κυκλοφορία τον Ε65. Θα καταφέρουμε να απορροφήσουμε όλους τους ευρωπαϊκούς πόρους», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το Ταμείο Ανάπτυξης.

Για τη ΔΕΘ και το πακέτο τόνισε: «Αφήστε να τα πούμε στην ΚΟ ,αλλά όσο η οικονομία αποδίδει και η ανάπτυξη είναι υψηλή τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Τα επόμενα χρόνια θα είναι καλά για την ελληνική οικονομία».