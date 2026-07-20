Την πόρτα της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής εμπρηστική επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, αναμένεται να περάσει σήμερα, Δευτέρα 20/7 ο 25χρονος κατηγορούμενος.

Πρόκειται για το 4ο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας τού 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.

Κατά πληροφορίες, κατονομάστηκε ως το πρόσωπο στο οποίο ο 24χρονος παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την κατοικία της οικογένειας Νέστορα. Στη συνέχεια, ο ίδιος κατηγορούμενος φέρεται να τα έδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη που, σύμφωνα με τις Αρχές, είναι οι φυσικοί δράστες της φονικής επίθεσης.

Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις διωκτικές υπηρεσίες και φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είχε συλληφθεί το πρωί της περασμένης Πέμπτης με ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια. Είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.

Η δίωξη που ασκήθηκε και είναι in rem αφορά βαρύτατες πράξεις, όπως ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (τετελεσμένη και σε απόπειρα), τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών, εμπρησμός κ.ά. Την προσωποποίηση των πράξεων θα αναλάβει η ανακρίτρια στο στάδιο της κύριας ανάκρισης.

Η δικογραφία που χειρίζεται η δικαστική λειτουργός περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη.

Τα τρία πρόσωπα που έχουν μπει στο μικροσκόπιο και ο ηθικός αυτουργός

Επίσης, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολύωρη έρευνα στην κατοικία του στην Άνω Πόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψουν ευρήματα που να ενισχύουν την έρευνα. Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTnews η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της υπόθεσης προχώρησε με ταχείς ρυθμούς, οδηγώντας στις πρώτες τέσσερις συλλήψεις, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.