Έρευνες που αφορούν καταγγελίες, που κάνουν λόγο για πλαστό έρανο για την επιστροφή των σορών του ζευγαριού και του μωρού του που σκοτώθηκαν στη Χαλκιδική, έχουν ξεκινήσει στη Μολδαβία.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 20/7, σχετικό ρεπορτάζ του Action24, στη Μολδαβία έχει σημάνει συναγερμός, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι το κάλεσμα που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου και αφορά στη συγκέντρωση χρημάτων για την επιστροφή των σορών του ζευγαριού και του βρέφους τους θεωρείται πιθανό να είναι απάτη.

Στη Θεσσαλονίκη έχει φτάσει αεροπορικώς χθες, Κυριακή 19/7, η θεία της 7χρονης που επέζησε από το φρικτό τροχαίο και αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της.

Σήμερα οι γιατροί θα επιχειρήσουν να ξυπνήσουν την 7χρονη

Η 7χρονη που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, το οποίο στοίχισε τη ζωή στους γονείς της και τη μόλις έξι μηνών αδερφή της παραμένει σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της.

Το κοριτσάκι φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά κατάγματα, τραύματα στη γνάθο και κατάγματα στη μύτη και στο μέτωπο ενώ έχει υποστεί πνευμοθώρακα και αναπνέει με μηχανική υποστήριξη.

Η 7χρονη έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ οι γιατροί ολοκλήρωσαν και τη συρραφή των τραυμάτων στη γνάθο της και σήμερα, Δευτέρα 20/7 θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν.

«Η κατάστασή του κοριτσιού είναι σταθερή»

Ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας, Γιώργος Παλάζης μίλησε το πρωί της Δευτέρας 20/7 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» και ανέφερε πως η κατάσταση του κοριτσιού που επέζησε από το δυστύχημα είναι σταθερή.

«Σήμερα θα ξυπνήσει, οι γιατροί θα προσπαθήσουν να την ξυπνήσουνε. Οπότε θα δει για πρώτη φορά τη θεία της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στους οικείους των θυμάτων και προσευχόμαστε για την ταχεία και πλήρη ανάρρωση του παιδιού που νοσηλεύεται», σημείωσε.

«Παραλάβαμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη όπου ήρθε, η αδερφή της μητέρας, η οποία έχει εκφράσει και την επιθυμία να αναλάβει και την κηδεμονία. Βρισκόμαστε σε μία διαδικασία, όσον αφορά τα γραφειοκρατικά και τα διάφορα έγγραφα που θα απαιτηθούν» δήλωσε ο επίτιμος πρόξενος της Μολδαβίας, Γιώργος Παλάζης.