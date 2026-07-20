Μια οικογένεια φέρεται να αποχώρησε από ξενοδοχείο all inclusive στη Γκραν Κανάρια χωρίς να εξοφλήσει λογαριασμό ύψους 2.100 λιρών, με αποτέλεσμα η αστυνομία να εξαπολύσει έρευνα και να συλλάβει τη μητέρα λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο του νησιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από διαμονή 11 ημερών σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Σαν Μπαρτολομέ δε Τιραχάνα. Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου κατήγγειλαν την υπόθεση στην αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι η τριμελής οικογένεια έκανε check-out χωρίς να εξοφλήσει τον ιδιαίτερα υψηλό λογαριασμό της.

Η πληρωμή δεν ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε έρευνα

Η κράτηση είχε πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του ξενοδοχείου και οι πελάτες είχαν δηλώσει αριθμό πιστωτικής κάρτας ως εγγύηση. Ωστόσο, όταν οι υπάλληλοι επιχείρησαν να χρεώσουν το ποσό μετά την ολοκλήρωση της διαμονής, η συναλλαγή δεν εγκρίθηκε.

Το προσωπικό προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους γονείς, χωρίς όμως να καταφέρει να τους εντοπίσει. Έτσι, οι Αρχές ξεκίνησαν επιχείρηση για τον εντοπισμό της μητέρας, του πατέρα και του παιδιού.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή που αστυνομικοί προσεγγίζουν τη μητέρα στον έλεγχο διαβατηρίων του αεροδρομίου της Γκραν Κανάρια.

Η εξήγηση της μητέρας στις Αρχές

Ενώ βρισκόταν υπό κράτηση στο αεροδρόμιο, η γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, υποστήριξε ότι η πληρωμή απέτυχε λόγω προβλήματος με την τραπεζική της κάρτα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, είχε πρόθεση να εξοφλήσει το ποσό, όμως δεν μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα της, καθώς βρισκόταν ήδη στο αεροδρόμιο.

Εκπρόσωπος της Εθνικής Αστυνομίας του νησιού δήλωσε: «Τελικά διέκοψε κάθε επικοινωνία χωρίς να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό».

Η ηλικία της δεν έχει γίνει γνωστή, ωστόσο η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για Ιρλανδή υπήκοο.

Αντιμέτωπη με κατηγορία για απάτη

Η γυναίκα οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της Μασπαλόμας ως ύποπτη για απάτη και στη συνέχεια παραπέμφθηκε ενώπιον δικαστή.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Γκραν Κανάρια ανέφερε: «Η Εθνική Αστυνομία παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του τουριστικού τομέα των Καναρίων Νήσων, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας του αρχιπελάγους, ενισχύοντας τη συνεργασία με τα ξενοδοχεία για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικής δραστηριότητας που επηρεάζει τη λειτουργία τους.

Παράλληλα, υπενθυμίζει στους επισκέπτες ότι κάθε προσπάθεια αποφυγής πληρωμής για υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί θα αποτελεί αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες».

Παρόμοια υπόθεση με οικογένεια που έφευγε από εστιατόρια χωρίς να πληρώνει

Η υπόθεση έρχεται λίγο καιρό μετά τις καταγγελίες σε βάρος μιας άλλης οικογένειας, η οποία φέρεται να εγκατέλειπε επανειλημμένα εστιατόρια χωρίς να πληρώνει τους λογαριασμούς της.

Η οκταμελής οικογένεια κατηγορήθηκε ότι αποχώρησε χωρίς να πληρώσει γεύμα αξίας 329 λιρών από το ιταλικό εστιατόριο Bella Ciao στο Πορτ Τάλμποτ, κοντά στο Σουόνσι. Στη συνέχεια, ακόμη τρία εστιατόρια προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες, ενώ εκτιμάται ότι τουλάχιστον επτά επιχειρήσεις είχαν ενημερώσει την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η οικογένεια ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και δύο ετών για τις φερόμενες κλοπές που σχετίζονται με σειρά περιστατικών σε εστιατόρια κατά τη διάρκεια των τελευταίων οκτώ μηνών. Επικεφαλής της ομάδας φέρεται να είναι ένα μεσήλικο ζευγάρι, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε μαζί του ακόμη και ένα νήπιο σε παιδικό κάθισμα κατά το πιο πρόσφατο περιστατικό.