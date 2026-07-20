Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, του Μιχάλη Μπουρμπούλη και της Σωτηρίας Μπέλλου συναντά τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη σε ένα μεγάλο μουσικοθεατρικό γεγονός.

Σαράντα τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου «Άη Λαός» (1983) του Δημήτρη Λάγιου, σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και ερμηνεία Σωτηρίας Μπέλλου, το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως ένα ενιαίο μουσικοθεατρικό γεγονός μεγάλης κλίμακας.

Ο σκηνοθέτης Στέλιος Βραχνής δεν προσεγγίζει τον «Άη Λαό» αυτόνομα, δημιουργεί έναν κοινό δραματουργικό άξονα με τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη. Αποτέλεσμα ένα σκηνικό ρέκβιεμ για την ήττα ενός λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της Ιστορίας.

Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 29 Ιουλίου 2026 στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους του ΚΘΒΕ, από όπου θα ξεκινήσει η πανελλαδική περιοδεία της παραγωγής.

Η Γιώτα Φέστα επιστρέφει στον ρόλο της Εκάβης, η Ιωάννα Πηλιχού ενσαρκώνει την Ανδρομάχη, ενώ η Άλκηστις Αγγελοπούλου αναμετριέται με το πρόσωπο της Κασσάνδρας. Μαζί τους ένα σύνολο δεκαεννέα ηθοποιών, τραγουδιστών και μουσικών συγκροτεί έναν ενιαίο σκηνικό οργανισμό, όπου λόγος, μουσική και σώμα λειτουργούν ως κοινή δραματουργική πράξη. Στην παράσταση συμμετέχει η ερμηνεύτρια Υακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη ζωντανή μουσική κληρονομιά του πατέρα της και δημιουργού του.

Μία πολυφωνική σκηνική εμπειρία

Η εμβληματική ερμηνεία της Σωτηρίας Μπέλλου επαναπροσδιορίζεται μέσα από μια πολυφωνική σκηνική ανάγνωση. Η μουσική του Δημήτρη Λάγιου επανενορχηστρώνεται για έγχορδα, πνευστά και ηλεκτρονικό ήχο, δημιουργώντας έναν σύγχρονο ηχητικό τόπο ανάμεσα στη μνήμη και το παρόν.

Η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τροίας. Ο πόλεμος έχει τελειώσει, η πόλη έχει καταστραφεί και οι γυναίκες της Τροίας βρίσκονται αντιμέτωπες με την απώλεια, την αιχμαλωσία και την αβεβαιότητα του μέλλοντος. Μέσα από τις «Τρωάδες», η ιστορία του αφανισμού μιας πόλης συναντά τον σύγχρονο απόηχο της Ιστορίας.

Ο «Άη Λαός» συνομιλεί με αυτό το υλικό ως μουσικό αντίστιγμα: μια αφήγηση για έναν λαό που βιώνει την ήττα, την απώλεια και τη μνήμη που δεν παύει να επανέρχεται. Η σκηνή και η πλατεία συνδέονται σε έναν ενιαίο χώρο μαρτυρίας, όπου το παρελθόν δεν παραμένει ιστορική αναφορά αλλά ενεργό παρόν.

Ζωντανό τοπίο μνήμης – 2000 ανδρικά ρούχα επί σκηνής

Στο κέντρο της σκηνικής σύνθεσης βρίσκεται μια εγκατάσταση από 2.000 ανδρικά ρούχα, σύμβολα των απόντων σωμάτων. Ο σκηνικός χώρος μετατρέπεται σε πεδίο συλλογικού πένθους και μνήμης, όπου η απώλεια αποκτά υλική υπόσταση.

Γιατί «Άη Λαός»;

Οι «Τρωάδες» μιλούν για την άλωση μιας πόλης. Ο «Άη Λαός» για τις πληγές ενός λαού. Ανάμεσα στα δύο έργα, οι ερωτήσεις παραμένουν ίδιες: τι απομένει μετά τον πόλεμο; Ποιοι επιβιώνουν; Και ποια μνήμη κουβαλούν οι ζωντανοί;

Ταυτότητα παράστασης

Πρωταγωνιστούν

Γιώτα Φέστα — Εκάβη

Ιωάννα Πηλιχού — Ανδρομάχη

Άλκηστις Αγγελοπούλου — Κασσάνδρα

Οδυσσέας Πετράκης, Απόστολος Λινάρδος, Αλκιβιάδης Στασινός, Δημήτρης Μαρκόπουλος — Ταλθύβιος

Ερμηνεύουν στον χορό: Άλκηστις Αγγελοπούλου, Πέλια Γιαννουλάτου, Σοφία Γιολδάση, Ελένη Δημοπούλου, Δήμητρα Ζαχαριάδου, Μαρία Κατηρτζίδου, Υακίνθη Λάγιου, Μαίρη Λιόλιου, Ηρώ Σαλάκου, Μυρτώ Χαλέμη

Μουσικοί επί σκηνής: Θωμάς Λαζάρου — Ηχητική εγκατάσταση / Ηλεκτρονικός ήχος, Μαριαλένα Αντωνοπούλου — Φλάουτο, Παναγιώτης Ανδρέου — Κλαρινέτο, Χρήστος Παπαδόπουλος — Ηλεκτρική Κιθάρα / Μπάσο, Δήμητρα Βάκα — Βιολοντσέλο

Συντελεστές

Σύλληψη – Σκηνοθεσία – Δραματουργική σύνθεση: Στέλιος Βραχνής

Βασισμένο στον ιστορικό δίσκο «Άη Λαός»

Μουσική: Δημήτρης Λάγιος

Στίχοι: Μιχάλης Μπουρμπούλης

Βασισμένο στις «Τρωάδες» του Ευριπίδη

Μετάφραση: Δήμητρα Χ. Χριστοδούλου

Μουσική προετοιμασία-Φωνητική διδασκαλία-Μουσική διεύθυνση: Σοφία Γιολδάση

Ενορχήστρωση: Θωμάς Λαζάρου

Φωτογραφία-Βιντεοσκόπηση-Υπεύθυνος media: Γιάννης Πορτοκαλίδης

Επικοινωνία: Ρεβέκκα Ρουμελιώτη

Επικοινωνία (Αθήνα): Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Πρεμιέρα: Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026

Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη

Ώρα έναρξης: 21:15 | Ώρα προσέλευσης: 20:15

Εισιτήρια

Προπώληση: more.com

Τιμές: 18,00€ γενική είσοδος | 15,00€ μειωμένο εισιτήριο

Πρόγραμμα περιοδείας

Αύγουστος

2 Αυγούστου | Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Λάρισα

4 Αυγούστου | Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ – Φρόντζου, Γιάννενα

5 Αυγούστου | Υπαίθριο Θέατρο “Καστράκι”, Γρεβενά

7 Αυγούστου | Θέατρο Αλτιναλμάζη, Αλεξανδρούπολη

8 Αυγούστου | Φρούριο, Καβάλα

9 Αυγούστου | Ανοιχτό Θέατρο Ποντοκώμης «Μίκης Θεοδωράκης», Κοζάνη

Σεπτέμβριος

12 Σεπτεμβρίου | Ανοιχτό Αμφιθέατρο ΔΙΠΑΕ, Σέρρες

14 Σεπτεμβρίου | Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, Βόλος

17 Σεπτεμβρίου | Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, Πάτρα

18 Σεπτεμβρίου | Υπαίθριο Θέατρο Φρύνιχος, Δελφοί

25 Σεπτεμβρίου | Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, Αττική

Ώρα έναρξης: 21:15

Ώρα προσέλευσης: 20:15