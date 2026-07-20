Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, απέτισε φόρο τιμής στους πεσόντες, τους αγνοούμενους και σε όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου.

«52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή», προσθέτοντας ότι η Ελλάδα τιμά «τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την Ελευθερία της Μεγαλονήσου. το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις: για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίον»., αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.