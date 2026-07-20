Σε εξέλιξη βρίσκεται από σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR, μέσω της οποίας ο όμιλος επιδιώκει να αντλήσει μεικτά κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του νέου στρατηγικού του σχεδίου.

Η διαδικασία προβλέπει τη διάθεση έως 78 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, ενώ η ανώτατη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 13,52 ευρώ ανά μετοχή. Η τελική τιμή, όπως και ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν, θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών και ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί.

Η προσφορά απευθύνεται τόσο στην ελληνική αγορά όσο και σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται, βάσει του υφιστάμενου χρονοδιαγράμματος, την Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Το 20% των μετοχών στην ελληνική δημόσια προσφορά

Η αύξηση πραγματοποιείται μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει δημόσια προσφορά στην Ελλάδα προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές, καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές στο εξωτερικό.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει ότι το 20% των νέων μετοχών θα διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η αναλογία αυτή μπορεί να μεταβληθεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί στα δύο σκέλη. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση, τουλάχιστον το 20% των νέων μετοχών θα πρέπει να κατευθυνθεί στη δημόσια προσφορά.

Ποιοι μέτοχοι έχουν προτεραιότητα

Η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Προβλέπεται, ωστόσο, μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές που κατείχαν ποσοστό μικρότερο του 3% στην AKTOR κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026.

Οι συγκεκριμένοι μέτοχοι, εφόσον συμμετάσχουν στη δημόσια προσφορά, θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να λάβουν αριθμό νέων μετοχών που θα τους επιτρέπει να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία και μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Η κατά προτεραιότητα κατανομή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό που κατείχε κάθε επενδυτής πριν από την έκδοση των νέων μετοχών.

Έως 350 εκατ. ευρώ από τους βασικούς μετόχους

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η πρόθεση των βασικών μετόχων της AKTOR να συμμετάσχουν στη συναλλαγή με συνολικό ποσό που μπορεί να φτάσει τα 350 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι WINEX Investments Limited και Castellano Properties Limited έχουν εκφράσει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον να επενδύσουν από κοινού έως 300 εκατ. ευρώ, ενώ η Blue Silk (CY) Ltd έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή έως 50 εκατ. ευρώ.

Η τελική κατανομή των νέων μετοχών προς τους βασικούς μετόχους θα αποφασιστεί από το διοικητικό συμβούλιο της AKTOR, καθώς το ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί δεν είναι δεσμευτικό.

Πότε κλείνει το βιβλίο προσφορών

Η διεθνής διαδικασία βιβλίου προσφορών ξεκίνησε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 08:00 ώρα Λονδίνου, δηλαδή στις 10:00 ώρα Ελλάδος, και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 14:00 ώρα Λονδίνου, δηλαδή στις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Παράλληλα εξελίσσεται η ελληνική δημόσια προσφορά, ώστε οι δύο διαδικασίες να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα. Η εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα παράτασης της περιόδου του βιβλίου προσφορών, κατόπιν συνεννόησης με τους διεθνείς συντονιστές.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ανακοινωθούν η τελική τιμή διάθεσης, ο αριθμός των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και η οριστική κατανομή μεταξύ της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.

Οι διεθνείς συντονιστές

Ως από κοινού παγκόσμιοι συντονιστές της ιδιωτικής τοποθέτησης και διαχειριστές του διεθνούς βιβλίου προσφορών ενεργούν οι BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe και UBS Europe.

Στη διαδικασία συμμετέχουν επίσης η Τράπεζα Πειραιώς, η Ambrosia Capital Hellas, η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή, η CrediaBank, η Euroxx Χρηματιστηριακή, η Εθνική Τράπεζα, η Optima bank και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή.

Η AKTOR θα δεσμευθεί να μην προχωρήσει σε νέα έκδοση ή διάθεση μετοχών για διάστημα 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων τίτλων. Αντίστοιχη δέσμευση διάρκειας 90 ημερών θα αναλάβουν οι τρεις βασικοί μέτοχοι του ομίλου.