Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά ο όμιλος AKTOR ενεργοποιώντας ένα ευρύ χρηματοδοτικό και επενδυτικό σχέδιο. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να ξεπεράσει το αρχικά σχεδιαζόμενο ποσό των 650 εκατ. ευρώ, εφόσον η ζήτηση που θα εκδηλωθεί στο βιβλίο προσφορών κινηθεί στα επίπεδα που αναμένει η διοίκηση.

Η τελική απόφαση για ενδεχόμενη αύξηση του ποσού θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αξιολογηθούν οι εγγραφές και οι συνθήκες που θα έχουν διαμορφωθεί μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών.

Το βιβλίο αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με τον σχεδιασμό να προβλέπει έναρξη τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ προγραμματίζεται η έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας τη κεφαλαιακή βάση που απαιτείται για την υλοποίηση των επενδύσεων των επόμενων ετών.

Κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ σε τέσσερα χρόνια

Με την ολοκλήρωση των δύο κινήσεων, η AKTOR θα έχει αντλήσει από το 2022 κεφάλαια συνολικού ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε την ΑΜΚ και την έκδοση του ομολόγου ως το σημαντικότερο εταιρικό γεγονός των τελευταίων ετών, υπογραμμίζοντας ότι η εικόνα του Ομίλου θα είναι πλέον εντελώς διαφορετική.

«Ολοκληρώνουμε μία προσπάθεια 4 ετών κάνοντας την AKTOR μεγάλη ξανά», τόνισε, προσθέτοντας: «Δεν θα ξαναπάθει ποτέ η AKTOR αυτό που της συνέβη στο παρελθόν. Υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε την AKTOR μεγάλη ξανά και το κάνουμε. Η AKTOR επέστρεψε».

Στόχος η είσοδος μεγάλων ξένων επενδυτών

Οι επαφές που πραγματοποίησε η διοίκηση με την επενδυτική κοινότητα σε Λονδίνο, Παρίσι και Νέα Υόρκη έχουν δημιουργήσει προσδοκίες για σημαντική υπερκάλυψη της αύξησης.

Βασική επιδίωξη της AKTOR είναι η προσέλκυση μεγάλων και μακροπρόθεσμων διεθνών επενδυτών, η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου.

Οι βασικοί μέτοχοι έχουν εκδηλώσει πρόθεση να συμμετάσχουν με ποσό περίπου 350 εκατ. ευρώ, ωστόσο η τελική κατανομή θα εξαρτηθεί από το ύψος της ζήτησης.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που κατέχουν ποσοστό έως και 3% θα έχουν προνομιακή δυνατότητα συμμετοχής, ώστε να μπορούν να διατηρήσουν το ποσοστό τους. Για τους μετόχους με μεγαλύτερη συμμετοχή, η κατανομή θα εξαρτηθεί από τον βαθμό υπερκάλυψης.

Η αύξηση κεφαλαίου είναι πλήρως αναδεχόμενη από τις UBS, Bank of America και Goldman Sachs, στοιχείο που ενισχύει την ασφάλεια εκτέλεσης της συναλλαγής.

Οι επενδύσεις των 3 δισ. ευρώ

Τα νέα κεφάλαια, σε συνδυασμό με την ομολογιακή έκδοση, το project financing και τους διαθέσιμους πόρους του Ομίλου, θα χρηματοδοτήσουν ένα επενδυτικό πρόγραμμα περίπου 3 δισ. ευρώ.

Η στρατηγική της AKTOR στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου Ομίλου, με παρουσία στις κατασκευές, στις παραχωρήσεις και τα ΣΔΙΤ, στο LNG και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Οι κατασκευές θα εξακολουθήσουν να αποτελούν τον βασικό κορμό των δραστηριοτήτων, με τη διοίκηση να επιδιώκει παράλληλα μεγαλύτερη συμμετοχή κλάδων που προσφέρουν σταθερές και επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές.

Οι νέοι οικονομικοί στόχοι

Η AKTOR ολοκλήρωσε το 2025 με έσοδα περίπου 1,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA 207 εκατ. ευρώ.

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ο Όμιλος στοχεύει σε έσοδα μεταξύ 2,3 – 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA από 375 έως 425 εκατ. ευρώ. Σε βάθος χρόνου, οι στόχοι ανεβαίνουν σε έσοδα 4,5 έως 5 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA τουλάχιστον 600 έως 700 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημάνθηκε στη Γενική Συνέλευση, οι εκτιμήσεις αυτές στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε ήδη διασφαλισμένες χρηματοροές, χωρίς να συνυπολογίζουν σε σημαντικό βαθμό την πιθανή ανάληψη νέων κατασκευαστικών έργων.