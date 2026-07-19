Με αυξημένη κίνηση συνεχίζονται οι θερινές εκπτώσεις, καθώς η Ερμού και οι υπόλοιποι εμπορικοί δρόμοι της Αθήνας έχουν γεμίσει από καταναλωτές που αναζητούν προσφορές, παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

Αθηναίοι και τουρίστες επισκέπτονται τα καταστήματα για να επωφεληθούν από τις εκπτώσεις, με αρκετούς να αποχωρούν έχοντας πραγματοποιήσει τις αγορές τους. Την ίδια ώρα, δεν λείπουν και όσοι επιλέγουν να κάνουν έρευνα αγοράς, συγκρίνοντας τιμές και προϊόντα πριν λάβουν τις τελικές τους αποφάσεις.

Η λειτουργία των καταστημάτων τη συγκεκριμένη ημέρα είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το προτεινόμενο ωράριο για την περίοδο των θερινών εκπτώσεων είναι από τις 11:00 έως τις 20:00, ωστόσο κάθε επιχείρηση μπορεί να διαμορφώσει το ωράριό της, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις.

Παρά τον καύσωνα, η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική, με τους επαγγελματίες του εμπορίου να εκτιμούν ότι η επισκεψιμότητα θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά τις απογευματινές ώρες, όταν οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν.