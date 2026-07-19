Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στο Πάτημα Κορωπίου

Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (19/07) και καίει χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, στο Κορωπί Αττικής.

Σημειώνεται ότι κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται η πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω στις 17:30 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ειδικότερα, στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν υδροφόρες του Δήμου Κορωπίου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 78 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 30 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Η περιοχή της πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στις 17:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.