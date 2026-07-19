Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το απόγευμα ο Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αποτελεί τη σημαντικότερη κίνηση του ΠΑΟΚ στην φετινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Τούρκος φόργουορντ θα φτάσει το απόγευμα στην πόλη, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την ένταξή του στους «ασπρόμαυρους». Η επίσημη παρουσίασή του από τη νέα του ομάδα έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Για να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ ο Όσμαν, η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέβαλε στον Παναθηναϊκό το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση των δικαιωμάτων του παίκτη.

Ο Τούρκος φόργουορντ από την πλευρά του υπέγραψε συμφωνία διάρκειας τριών ετών, συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ.