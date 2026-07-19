Η Κόνι Μεταξά συνδυάζει στη Σαντορίνη δουλειά και διακοπές το φετινό καλοκαίρι. Σε ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, το Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026, δημοσιοποίησε φωτογραφίες και βίντεο από το ξενοδοχείο που μένει, με φόντο σε ορισμένες από τις εικόνες την καλντέρα του νησιού.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε ποζάρει με πολύχρωμο μπικίνι και με μπουρνούζι μπροστά σε καθρέφτη.

Σε άλλο στιγμιότυπο φορά το επίσης πολύχρωμο παρεό της και φαίνεται να παρακολουθεί το ηλιοβασίλεμα, ενώ σε μία φωτογραφία δείχνει να απολαμβάνει μία φέτα καρπούζι.

Σε άλλη εικόνα η Κόνι Μεταξά φορά ένα λεοπάρ μαγιό. Δείχνει τη θέα από το δωμάτιό της, αλλά και τον σκύλο της, Τάκο, τον οποίο έχει πάρει μαζί στις διακοπές της. Το ταξίδι στη Σαντορίνη συνδυάζεται και με τη δουλειά της, καθώς πραγματοποιεί προγραμματισμένες εμφανίσεις σε γνωστά μαγαζιά του νησιού.

Δείτε την ανάρτηση