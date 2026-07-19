Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους να συμπεριλάβουν και το Ιράν στο νομοσχέδιο που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Όπως ανέφερε, θεωρεί πως αυτό ήταν το σχέδιο που είχε συμφωνηθεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι η προσθήκη του Ιράν ήταν και η επιθυμία του εκλιπόντος γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ. Το μήνυμά του δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα Truth Social, ενώ νωρίτερα είχε απειλήσει ότι διέταξε να ανοίξουν οι «πύλες της κολάσεως».

Στην ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά: «Οι Ρεπουμπλικάνοι πρέπει να προσθέσουν το Ιράν στο νομοσχέδιο για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτό ήθελε ο Λίντσεϊ και αυτό επρόκειτο να γίνει. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!!».

Με την κρίση στη Μέση Ανατολή να παίρνει νέες διαστάσεις, αναζωπυρώνοντας τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, η επιθετικότητα της Τεχεράνης είναι αυξημένη, με την Ουάσιγκτον να βομβαρδίζει και εκείνη παρά την προσπάθεια για διάλογο.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα, Κυριακή 19.07.2026, ότι ταυτοποίησαν πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την ιορδανική πόλη Άκαμπα, παρακείμενη σε ισραηλινό έδαφος.

Προειδοποίησαν επίσης για πιθανές επιπτώσεις στο νότιο Ισραήλ, καθώς οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ιορδανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα, έναν υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό του Ιράν χτύπησαν την Κυριακή (19.07.2026) οι ΗΠΑ, λίγο αφότου ανακοίνωσαν πως ολοκλήρωσαν το νέο κύμα επιθέσεων κατά της Τεχεράνης. Σειρήνες και αναχαιτίσεις drones και πυραύλων έχουν σημάνει τον συναγερμό σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, τη στιγμή που οι Φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πλοία που επιχείρησαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.