Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και η ενεργότερη εμπλοκή των Χούθι δημιουργούν νέα δεδομένα για την ασφάλεια και την οικονομία της περιοχής, φέρνοντας τις αραβικές χώρες και κυρίως της Σαουδική Αραβία μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις.

Η πιθανότητα διαταραχής της ναυσιπλοΐας τόσο στα Στενά του Ορμούζ όσο και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ του Ιράν και μετατρέπει τα κράτη του Κόλπου σε πρωταγωνιστές μιας εξαιρετικά δύσκολης γεωπολιτικής εξίσωσης.

Σύφμωνα με ανάλυση του Reuters οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται μόνο στην περιφερειακή ασφάλεια. Οι αγορές ενέργειας παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς κάθε απειλή για τις βασικές εμπορικές αρτηρίες πετρελαίου και φυσικού αερίου οδηγεί σε νέες πιέσεις στις διεθνείς τιμές και ενισχύει τους φόβους για αναζωπύρωση του πληθωρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ αλλάζει τις ισορροπίες

Η παρουσία των Χούθι κατά μήκος της ακτογραμμής της Υεμένης και ο έλεγχος κρίσιμων σημείων γύρω από το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ προσθέτουν ένα δεύτερο μέτωπο πίεσης για τις χώρες του Κόλπου, μετά τα Στενά του Ορμούζ.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, μέσω της οποίας διακινούνται τεράστιες ποσότητες πετρελαίου και εμπορευμάτων. Η δυνατότητα παρεμπόδισης της ναυσιπλοΐας δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τις ενεργειακές εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας και τη σταθερότητα των διεθνών αγορών.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Τεχεράνη αξιοποιεί τη γεωγραφική και στρατηγική σημασία των δύο στενών ως μοχλό πίεσης, επιδιώκοντας να αυξήσει το οικονομικό κόστος για τους αντιπάλους της και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση.

Το δίλημμα των αραβικών κρατών

Η Σαουδική Αραβία και οι υπόλοιπες χώρες του Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα δύσκολο δίλημμα. Από τη μία πλευρά μπορούν να αποδεχθούν το αυξανόμενο οικονομικό κόστος που προκαλεί η ένταση στην περιοχή. Από την άλλη, εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας πιο πραγματιστικής προσέγγισης απέναντι στο Ιράν, με στόχο τη διασφάλιση της εμπορικής και ενεργειακής σταθερότητας.

Ορισμένες περιφερειακές πηγές εκτιμούν ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη δεν αποτελούν πλέον απλώς διπλωματική επιλογή, αλλά ενδεχομένως αναγκαιότητα για τη διατήρηση της οικονομικής και πολιτικής ισορροπίας στην περιοχή.

Η αντίληψη αυτή ενισχύθηκε μετά τις επιθέσεις των Χούθι σε κρίσιμες εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και από την αβεβαιότητα σχετικά με το εύρος της αμερικανικής υποστήριξης σε μια ενδεχόμενη περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Συνάντηση στο Ομάν και δίαυλοι επικοινωνίας με την Τεχεράνη

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η συνάντηση υπουργών Εξωτερικών χωρών του Κόλπου με τον Ιρανό ομόλογό τους στο Ομάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ιράκ και του Κουβέιτ, με αντικείμενο τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Στενά του Ορμούζ και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι αρκετές χώρες της περιοχής αναζητούν τρόπους αποκλιμάκωσης, αναγνωρίζοντας πως η γεωγραφική θέση του Ιράν το καθιστά αναπόφευκτο παράγοντα για οποιαδήποτε μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας στον Κόλπο.

Λιγότερη εξάρτηση από τις ΗΠΑ;

Παράλληλα, η κρίση επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η στάση της Ουάσιγκτον έχει προκαλέσει προβληματισμό σε αρκετές πρωτεύουσες του Κόλπου, οι οποίες φαίνεται να εξετάζουν εναλλακτικές στρατηγικές για την προστασία των συμφερόντων τους.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η παρατεταμένη αστάθεια μπορεί να οδηγήσει τα αραβικά κράτη σε μια πιο ανεξάρτητη πολιτική ασφαλείας και σε παράλληλα κανάλια επικοινωνίας με το Ιράν, ακόμη και εάν αυτό έρχεται σε αντίθεση με παραδοσιακές συμμαχίες.

Το βασικό ερώτημα, όπως επισημαίνουν ειδικοί της περιοχής, δεν είναι πλέον μόνο η αντιμετώπιση της ιρανικής επιρροής, αλλά το πώς τα κράτη του Κόλπου θα διασφαλίσουν τη δική τους σταθερότητα σε ένα περιβάλλον όπου οι βεβαιότητες των προηγούμενων δεκαετιών αμφισβητούνται ολοένα και περισσότερο.