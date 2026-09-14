Σε νέο γύρο έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Την ώρα που το Ιράν αποκλείει την προοπτική συνομιλιών χωρίς προηγουμένως να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του, οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την οικονομική πίεση, προειδοποιώντας με νέες κινήσεις εναντίον όσων υποστηρίζουν την Τεχεράνη.

Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάεϊ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς το ενδεχόμενο επανέναρξης διαλόγου με τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα που εκπέμπει ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αντιφατικά.

Η Τεχεράνη κλείνει την πόρτα στις συνομιλίες

Ο Ρεζάεϊ διαμήνυσε ότι η ιρανική πλευρά δεν πρόκειται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εάν προηγουμένως δεν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που έχει θέσει.

«Μην αποσπάστε από τα αντικρουόμενα μηνύματα του Αμερικανού προέδρου, από το “δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις” έως το “είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε”», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Don’t get distracted by the U.S. president’s mixed signals—from “no negotiations” to “we’re ready to talk.” The stakes around oil and the straits have changed. Damage control won’t stop what’s coming.

No talks until Iran’s conditions are met. Period! — محسن رضایی (@ir_rezaee) September 14, 2026

Ο Ιρανός αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το πετρέλαιο και τα Στενά, υποστηρίζοντας ότι οι συνθήκες έχουν πλέον μεταβληθεί. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι κινήσεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των επιπτώσεων δεν πρόκειται, κατά την εκτίμησή του, να ανακόψουν τις εξελίξεις που θα ακολουθήσουν.

«Καμία διαπραγμάτευση έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του Ιράν. Τελεία!», κατέληξε ο Ρεζάεϊ.

Η Ουάσινγκτον απαντά με οικονομική πίεση

Στον αντίποδα, η αμερικανική κυβέρνηση διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να στρέφεται εναντίον προσώπων και φορέων που θεωρεί ότι προσφέρουν οικονομική, τεχνολογική ή υλική υποστήριξη στην Τεχεράνη.

Under Operation Economic Outcast, Treasury will continue to target and disrupt those who provide material, technological, or financial support that allows the Iranian regime to sustain its terrorist enterprise. Treasury will not tolerate any support to the regime and will… https://t.co/PGPf8TsDvv — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 14, 2026

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θα εξακολουθήσει να «στοχοποιούν και να διαταράσσουν» όσους παρέχουν τέτοιου είδους βοήθεια στο ιρανικό καθεστώς, επιτρέποντάς του, όπως υποστήριξε, να συνεχίζει την «τρομοκρατική του δραστηριότητα».

Σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός υπουργός κατέστησε σαφές ότι το υπουργείο Οικονομικών «δεν θα ανεχθεί οποιαδήποτε στήριξη προς το καθεστώς», προαναγγέλλοντας τη συνέχιση των προσπαθειών για τον εντοπισμό και την οικονομική απομόνωση όσων διευκολύνουν την Τεχεράνη.

Στο στόχαστρο και η ρωσική VTB

Η κλιμάκωση της αμερικανικής οικονομικής εκστρατείας αποτυπώθηκε και στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν χθες στη ρωσική τράπεζα VTB. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, η απόφαση συνδέεται με τον φερόμενο ρόλο της τράπεζας σε μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για την παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν.

Η VTB, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, βρισκόταν ήδη υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η νέα αμερικανική κίνηση αφορά πλέον ειδικά τις κατηγορίες για διευκόλυνση της Τεχεράνης στην αποφυγή των κυρώσεων.

Ο Μπέσεντ είχε παρουσιάσει τον προηγούμενο μήνα ευρύτερη εκστρατεία οικονομικής πίεσης εναντίον του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον σκοπεύει να κινηθεί κατά ιρανικών οικονομικών συμφερόντων ανεξαρτήτως του σημείου του κόσμου στο οποίο βρίσκονται.