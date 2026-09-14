Δύο αλιευτικά σκάφη έγιναν στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον Περσικό Κόλπο το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με δημοσιεύματα ιρανικών μέσων ενημέρωσης. Μετά τα πλήγματα, η τύχη αρκετών μελών των πληρωμάτων παραμένει άγνωστη.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Ορμουζγκάν ανέφερε στο ιρανικό πρακτορείο Mehr ότι τα δύο σκάφη χτυπήθηκαν ενώ βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του λιμανιού Καργκάν. Αμέσως κινητοποιήθηκαν σωστικά συνεργεία, με τις έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η CENTCOM διαψεύδει την εκδοχή του Ιράν για το El Gaia

Το νέο περιστατικό καταγράφεται ενώ συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από όσα συνέβησαν στο υπό σημαία Παναμά δεξαμενόπλοιο El Gaia, στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), η οποία έχει την ευθύνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, απέρριψε την εκδοχή των Φρουρών της Επανάστασης ότι το τάνκερ έπιασε φωτιά μετά από πρόσκρουση σε νάρκη.

🚫 CLAIM: Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims a Panama-flagged oil tanker recently struck a naval mine in the Strait of Hormuz. This is FALSE.



✅ FACT: The Panama-flagged oil tanker El Gaia was struck by an Iranian missile last month and rendered inoperable.… pic.twitter.com/JXi2X8d5oV — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 14, 2026

Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, το El Gaia «επλήγη από ιρανικό πύραυλο τον περασμένο μήνα», γεγονός που είχε ως συνέπεια να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Νέα επίθεση με drone το Σαββατοκύριακο

Η CENTCOM υποστηρίζει ακόμη ότι το ίδιο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε νέο πλήγμα το Σαββατοκύριακο, αυτή τη φορά από ιρανικό drone, ενώ βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ομάν.

Μετά το τελευταίο περιστατικό, το πλοίο απομακρύνεται από την περιοχή και, όπως διευκρίνισε η αμερικανική διοίκηση, «ρυμουλκείται από περιφερειακό εταίρο».