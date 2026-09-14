Το πετρέλαιο τύπου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, εκτοξεύθηκε έως και στα 108 δολάρια το βαρέλι σε κάποιο σημείο τη Δευτέρα, υποχωρώντας αργότερα στα 107,7 δολάρια, αύξηση 3% μέσα στην ημέρα.

Η αύξηση ήρθε αφού οι δυνάμεις των Χούθι της Υεμένης, που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν, εξαπέλυσαν αρκετές επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας και κατέλαβαν το στρατηγικής σημασίας νησί Περίμ στο στενό Μπαμπ αλ-Μανδέμπ την Κυριακή, επεκτείνοντας τον έλεγχό τους στη θαλάσσια οδό.

Οι ανησυχίες της αγοράς τροφοδοτήθηκαν επίσης από την αναβολή συνάντησης των Κρατών του Κόλπου με την Τεχεράνη, με στόχο τη δημιουργία προσωρινού θαλάσσιου διαδρόμου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικού περάσματος από το οποίο περνά κανονικά το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Έμποροι στο βασίλειο έχουν προειδοποιήσει ότι θα εξαντληθούν τα αποθέματα πετρελαίου προς εξαγωγή, εάν δεν ανοίξει εκ νέου ο αγωγός ανατολής-δύσης εντός ημερών.

Οι τιμές ενέργειας έχουν εκτοξευθεί φέτος, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν έχει διαταράξει την προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου σε όλη τη Μέση Ανατολή. Η τιμή του πετρελαίου κορυφώθηκε στα 126 δολάρια τον Απρίλιο, αλλά στη συνέχεια υποχώρησε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εν μέσω ελπίδων για μια διαρκή εκεχειρία.

Η τιμή άρχισε στη συνέχεια να ανεβαίνει ξανά αφότου κατέρρευσε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μετά από μια νέα κλιμάκωση των εχθροπραξιών, το σημείο αναφοράς ξεπέρασε ξανά το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο.

«Κίνδυνος περαιτέρω διατάραξης», προειδοποιεί αναλυτής

Ο Κρις Μπόσαμπ, από τον χρηματομεσιτικό οίκο IG, δήλωσε ότι μια «επιστροφή στα υψηλά της άνοιξης» φαίνεται όλο και πιο πιθανή.

«Οι αγορές πετρελαίου υφίστανται όλους τους χειρότερους φόβους τους ταυτόχρονα, επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, το κλείσιμο των Στενών και η κατάρρευση των προσπαθειών επανέναρξης των διαπραγματεύσεων», ανέφερε.

«Ο κίνδυνος περαιτέρω διατάραξης εξαπλώνεται επίσης πέρα από τον Κόλπο, με την απειλή ανανεωμένων επιθέσεων των Χούθι σε πλοία να προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο αβεβαιότητας γύρω από βασικές ενεργειακές και εμπορικές διαδρομές. Η μεγάλη έκπληξη είναι πόσο ήρεμες παραμένουν οι αγορές μπροστά σε όλα αυτά, αλλά αν οι τιμές ξεπεράσουν τα υψηλά του Μαρτίου, τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα, πολύ γρήγορα», συμπλήρωσε.

Η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990

Η παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας βρισκόταν ήδη υπό πίεση πριν από τις επιθέσεις στον μεγάλο αγωγό της χώρας.

Το Ριάντ ενημέρωσε πρόσφατα τον πετρελαϊκό οργανισμό ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου τον Αύγουστο βρισκόταν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αύξηση των τιμών ενέργειας έχει προκαλέσει υψηλότερο πληθωρισμό σε μεγάλες οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Οι κεντρικοί τραπεζίτες στις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να αντιμετωπίσουν την ανανεωμένη άνοδο του κόστους ενέργειας και την επιτάχυνση της αύξησης των τιμών, καθώς ετοιμάζονται να καθορίσουν τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα.