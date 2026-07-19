Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς οι δύο πλευρές αντάλλαξαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις το τελευταίο 24ωρο. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Παράλληλα, η ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ οι αλληλοκατηγορίες για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές ενισχύουν τους φόβους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν το βράδυ του Σαββάτου νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών κατά του Ιράν, με στόχο παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, στόχος των επιθέσεων έγινε και το νησί Κεσμ, στα Στενά του Ορμούζ.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ακόμη ότι έπληξε μονάδες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, τις οποίες θεωρεί υπεύθυνες για την επίθεση στην Ιορδανία που στοίχισε τη ζωή σε δύο Αμερικανούς στρατιώτες την Παρασκευή, ενώ ένας ακόμη στρατιωτικός εξακολουθεί να αγνοείται.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις

Ως απάντηση στα τελευταία αμερικανικά πλήγματα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον δύο αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι αναχαίτισε εναέριες επιθέσεις.

Τις τελευταίες ημέρες οι δύο χώρες έχουν εντείνει σημαντικά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις η μία εναντίον της άλλης, ενώ αμφότερες αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές.

Την ίδια ώρα, η Ουάσιγκτον έχει επαναφέρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ενώ η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, μετά την κατάρρευση της προκαταρκτικής συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, λιγότερο από έναν μήνα μετά την έναρξή της.

Προειδοποιήσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης για τα Στενά του Ορμούζ

Την Κυριακή, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι δύο πλοία αγνόησαν τις προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών να μην διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ και όπως ανέφεραν, ενεπλάκησαν στη συνέχεια σε «ατύχημα».

Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι όλα τα πλοία που «επηρεάζονται» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και «χρησιμοποιούν μη ασφαλείς διαδρομές» θα «αντιμετωπίσουν με βεβαιότητα ατυχήματα».

Σύγχυση στην Ιορδανία για απειλή σε αεροδρόμιο και λιμάνι

Το πρωί της Κυριακής, η αμερικανική πρεσβεία στο Αμμάν ανακοίνωσε ότι οι Αρχές της Ιορδανίας εκκένωσαν το διεθνές αεροδρόμιο και το λιμάνι της νότιας πόλης Άκαμπα, επικαλούμενες «συγκεκριμένη και αξιόπιστη απειλή».

Ωστόσο, εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιορδανίας διέψευσε άμεσα την πληροφορία, δηλώνοντας ότι δεν έχει εντοπιστεί πρόσφατη απειλή και ότι ούτε το αεροδρόμιο ούτε το λιμάνι έχουν εκκενωθεί.

Ουάσιγκτον: Στόχος η προστασία της ναυσιπλοΐας

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι η όγδοη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν είχε στόχο να μειώσει περαιτέρω την ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και να τιμωρήσει άμεσα τις δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που εξαπέλυσαν την επίθεση εναντίον Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία.

Επαληθευμένο οπτικό υλικό από την εγκατάσταση στην Ιορδανία κατέγραψε τουλάχιστον δύο σημεία πρόσκρουσης και μία ισχυρή έκρηξη.

Μετά τον θάνατο των δύο Αμερικανών στρατιωτών, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε: «Ο Θεός να συνοδεύει αυτούς τους ήρωες. Η θυσία τους ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας».

Ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών που έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση ανέρχεται πλέον σε 16, καθώς πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος αγνοούνταν από τις αρχές του μήνα, κηρύχθηκε νεκρός.

Οι εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις σε υποδομές

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Ιράν, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί από αμερικανικά πλήγματα τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.

Το Σάββατο, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, στο οποίο συμμετέχουν το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι στοχοποίησε πολιτικές υποδομές, αφού το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι επλήγησαν μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδα αφαλάτωσης νερού.

Από την πλευρά του, το Ιράν υποστήριξε ότι έπληξε επίσης αεροπορική βάση και αποθήκη που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις στο Κουβέιτ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις αποκλειστικά εναντίον στρατιωτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων υποδομών στρατιωτικής εφοδιαστικής, μετά τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι επλήγησαν γέφυρες και σιδηροδρομικός σταθμός.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων ή πολιτικών περιοχών είναι παράνομες. Ωστόσο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πολιτικές υποδομές, όπως γέφυρες ή μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, μπορεί να χάσουν το καθεστώς προστασίας τους εφόσον χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Κατέρρευσε η συμφωνία εκεχειρίας

Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είχαν καταλήξει σε προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου τον Ιούνιο, όμως η συμφωνία κατέρρευσε μέσα σε λίγες εβδομάδες, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να δηλώνει στις 8 Ιουλίου ότι η συμφωνία «έχει τελειώσει».

Αργά το βράδυ του Σαββάτου, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του ότι οι «επανειλημμένες παραβιάσεις» της συμφωνίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες «αποκάλυψαν μια θεμελιώδη αλήθεια: ότι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ είναι απολύτως άνευ αξίας και στερείται αξιοπιστίας».