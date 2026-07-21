Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές της Gen Z έχουν βγει στους δρόμους του Δελχί στην Ινδία, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Παιδείας της χώρας. Το «Cockroach Janta Party» (CJP), που ξεκίνησε ως ένα σατιρικό διαδικτυακό κίνημα μόλις πριν από λίγους μήνες, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο εμφανή νεανικά κινήματα της Ινδίας.

Γιατί όμως χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στις διαδηλώσεις που διοργανώνουν οι νέοι στο Δελχί;

Παρά τη χιουμοριστική του προέλευση, το κίνημα CJP έγινε γρήγορα ο αγωγός της δυσαρέσκειας των απογοητευμένων νέων της Ινδίας.

Του κινήματος ηγείται ο Abhijeet Dipke, ένας 30χρονος στρατηγικός σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας και πρώην φοιτητής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το κίνημα ξεκίνησε ως αστείο, αλλά αφού πρόσφερε τη δυνατότητα εγγραφής στο κίνημα μέσω μιας φόρμας του Google, έλαβε δεκάδες χιλιάδες απαντήσεις.

Αυτό το ώθησε να εξελιχθεί σε μια σοβαρή ομάδα διαμαρτυρίας και, στις 9 Ιουλίου, ανακοίνωσε μια πορεία προς το κοινοβούλιο που θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα.

Η πορεία απέκτησε επιπλέον σημασία λόγω της μεταχείρισης του Sonam Wangchuk, ενός γνωστού μηχανικού και ακτιβιστή.

Ο ίδιος βρισκόταν σε απεργία πείνας για 20 ημέρες σε ένδειξη υποστήριξης προς το CJP στο Τζαντάρ Μαντάρ, ένα παρατηρητήριο 300 ετών στο Δελχί, το οποίο αποτελεί συχνά τόπο διαδηλώσεων.

Το Σάββατο, ο 59χρονος μεταφέρθηκε με τη βία στο νοσοκομείο, γεγονός που προκάλεσε την οργή των υποστηρικτών του CJP και έστρεψε ακόμη περισσότερη προσοχή στο κίνημα διαμαρτυρίας.

Γιατί τους αποκαλούν «διαδηλωτές-κατσαρίδες»;

Το όνομα «Cockroach Janta Party» (Λαϊκό Κόμμα των Κατσαρίδων) προέκυψε ως απάντηση σε σχόλια που έκανε ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ινδίας, Surya Kant.

Κατά τη διάρκεια μιας ακροαματικής διαδικασίας, φέρεται να συνέκρινε τους άνεργους νέους που στρέφονται προς τη δημοσιογραφία και τον ακτιβισμό με κατσαρίδες και παράσιτα.

Αργότερα διευκρίνισε ότι αναφερόταν συγκεκριμένα σε άτομα με «ψεύτικα και πλαστά πτυχία», και όχι στη νεολαία της Ινδίας γενικότερα.

Το όνομα αποτελεί παρωδία του Κόμματος Bharatiya Janata (BJP) του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.

Το φαινόμενο έχει ξεφύγει από το διαδίκτυο και έχει εισχωρήσει στην πραγματική ζωή, με νέους εθελοντές του κινήματος να εμφανίζονται ντυμένοι ως κατσαρίδες σε εκστρατείες και διαδηλώσεις.

Τι επιδιώκει το CJP;

Το CJP διαμαρτύρεται κυρίως για προβλήματα που έχει με το εκπαιδευτικό σύστημα της Ινδίας.

Η Εθνική Εξέταση Επιλεξιμότητας και Εισαγωγής (NEET) είναι η κύρια εξέταση της Ινδίας για την εισαγωγή σε ιατρικές σχολές σε ολόκληρη τη χώρα.

Σχεδόν 2,28 εκατομμύρια υποψήφιοι συμμετείχαν στην εξέταση στις 3 Μαΐου, έχοντας μελετήσει για μήνες – σε ορισμένες περιπτώσεις για χρόνια – για το διαβόητα δύσκολο αυτό διαγώνισμα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η εξέταση ακυρώθηκε μετά από καταγγελίες ότι οι ερωτήσεις είχαν διαρρεύσει, σημειώνει το βρετανικό BBC.

Αυτό αποτέλεσε μεγάλο πλήγμα για τους υποψηφίους, οι οποίοι αναγκάστηκαν να επαναλάβουν τις εξετάσεις υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας εβδομάδες αργότερα. Η οργή για το γεγονός αυτό ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους το CJP ξεκίνησε τη διαμαρτυρία του.

Το κίνημα, καθώς και οι οικογένειες των υποψηφίων, ισχυρίζονται επίσης ότι περίπου 20 φοιτητές αυτοκτόνησαν λόγω της ψυχικής τους δυσφορίας μετά την ακύρωση των εξετάσεων.

Οι εξετάσεις NEET επηρεάστηκαν επίσης από παρόμοιο σκάνδαλο το 2024.

Το CJP ζητά την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, με μεγαλύτερη λογοδοσία όσον αφορά τις φερόμενες διαρροές θεμάτων και την παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Dharmendra Pradhan.

Μετά τη μεταχείριση του Wangchuk τη Δευτέρα, ο ηγέτης του CJP, Abhijeet Dipke, κάλεσε επίσης τον Μόντι να παραιτηθεί.

Πόσο μεγάλη πρόκληση αποτελεί το κίνημα για την κυβέρνηση;

Αν και δεν είναι σαφές αν το CJP θα επιτύχει τους στόχους του για την απομάκρυνση του υπουργού Παιδείας και την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, έχει ήδη ασκήσει σημαντική επίδραση στην Ινδία.

Η διαδήλωση της Δευτέρας ήταν η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ινδική πρωτεύουσα κατά της κυβέρνησης Μόντι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το BBC.

Το κίνημα έχει επίσης συγκεντρώσει την υποστήριξη αρκετών Ινδών πολιτικών της αντιπολίτευσης.

Αντιδρώντας στις εικόνες από τη διαδήλωση της Δευτέρας, ο πρόεδρος του Κογκρέσου, Mallikarjun Kharge, χαρακτήρισε την επίθεση της αστυνομίας με γκλομπ εναντίον των διαδηλωτών φοιτητών ως «επίθεση κατά της δημοκρατίας».

Η Mahua Moitra, βουλευτής του κόμματος «All India Trinamool Congress», ένωσε τη φωνή της με τους διαδηλωτές το πρωί, πριν προσέλθει στο κοινοβούλιο.

Ο αρχηγός του Κόμματος Samajwadi, Akhilesh Yadav, εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του προς τους διαδηλωτές, δηλώνοντας ότι οι φοιτητές και οι διαδηλωτές που έχουν συγκεντρωθεί στο Δελχί πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό.