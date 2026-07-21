Με αγωνία παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις ανταλλαγές βομβαρδισμών μεταξύ των αμερικανικών και των ιρανικών δυνάμεων στον Περσικό Κόλπο, οι οποίες συνεχίζουν να κλιμακώνονται. Οι δύο χώρες αντάλλαξαν νέες επιθέσεις, με το Ιράν να στοχεύει χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις προσπάθειες των μεσολαβητών να κατευνάσουν τις εντάσεις, και τις ΗΠΑ να εξαπολύουν στη συνέχεια επιθέσεις εναντίον του Ιράν για δέκατη συνεχόμενη νύχτα.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε μια ακόμη σειρά επιθέσεων κατά του Ιράν με σκοπό να «αποδυναμώσει περαιτέρω» τις δυνατότητές του να επιτίθεται σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Οι επιθέσεις έρχονται μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τιμωρήσει το Ιράν για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι το Ιράν είχε δεχτεί «πολύ σκληρό» πλήγμα την προηγούμενη νύχτα «προς τιμήν» τριών Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν πρόσφατα – δύο στην Ιορδανία και ένας στο Ιράκ.

Σε απάντηση στο τελευταίο κύμα επιθέσεων, το Ιράν δήλωσε ότι χτύπησε δύο πετρελαιοφόρα στη θαλάσσια οδό, καθώς και στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν διεξάγει πλέον έναν «γενικευμένο πόλεμο» με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει ανταλλαγή διπλωματικών μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών μέσω μεσαζόντων, παρά την κατάρρευση της εκεχειρίας.

Το πλήρωμα εγκατέλειψε πετρελαιοφόρο στο Ορμούζ

Εντωμεταξύ, ένα πετρελαιοφόρο στα Στενά του Ορμούζ ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το σκάφος και να επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Η UKMTO ανέφερε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές την Τρίτη σύμφωνα με τις οποίες ένα πετρελαιοφόρο είχε μεταδώσει μέσω του καναλιού VHF 16 ότι είχε χτυπηθεί από άγνωστο βλήμα. Το περιστατικό αναφέρθηκε οκτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της Λίμα του Ομάν και οι Αρχές διεξάγουν έρευνα.

Η UKMTO ανέφερε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας της εταιρείας του δεξαμενόπλοιου είχε ενημερώσει ότι το πλήρωμα είχε εγκαταλείψει το πλοίο και βρισκόταν σε σωσίβια λέμβο, ενώ δεν είχε αναφερθεί καμία περιβαλλοντική επίπτωση.

Η UKMTO δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πλοίου ή του ιδιοκτήτη του.

Η διπλωματία των ΗΠΑ θυμίζει στους Αμερικανούς να επιδεικνύουν «σύνεση»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επέστησε χθες Δευτέρα την προσοχή των αμερικανών πολιτών και διπλωματών, ειδικά στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, να διπλασιάσουν την «επαγρύπνησή» τους και να επιδεικνύουν «σύνεση», με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.

«Εξαιτίας των οξυμένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση ασφαλείας παραμένει περίπλοκη και υπάρχει πιθανότητα για απρόβλεπτη κλιμάκωση», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

Παρότρυνε τους «αμερικανούς υπηκόους που βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Μέση Ανατολή» να επιδεικνύουν «σύνεση» και «αυξημένη επαγρύπνηση» προσθέτοντας ότι καλά θα κάνουν να είναι προετοιμασμένοι για την πιθανότητα «ακυρώσεων πτήσεων, περιοδικών κλεισιμάτων εναέριων χώρων, και δυνητικές διαταραχές των ταξιδιών», καθώς και «να επανεξετάσουν κάθε σχέδιο να ταξιδέψουν» ή να περάσουν από την περιοχή αυτή.

Worldwide Caution: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance and should be prepared for possible… pic.twitter.com/jaXOwKyuWW — TravelGov (@TravelGov) July 21, 2026

«Το Ιράν και οργανώσεις που υποστηρίζουν το Ιράν μπορεί να στοχοποιήσουν αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες συνδεόμενες με τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο», προειδοποίησε ακόμη.