Η βρετανική υπηρεσία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε πολλαπλές αναφορές σύμφωνα με τις οποίες δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, ανοικτά της περιοχής Λίμα του Ομάν, χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα.

«Ο υπεύθυνος ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας ενημέρωσε την UKMTO ότι το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και βρίσκεται πλέον σε σωσίβια λέμβο», ανέφερε η υπηρεσία.

The United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) has issued an updated advisory on the reported attack against a vessel in the Strait of Hormuz, stating that the crew has now abandoned ship.



According to @_MartinKelly_ , the vessel is the Kuwaiti-owned motor tanker 'Kaifan'.… pic.twitter.com/m98dr7INZY — OSINTdefender (@sentdefender) July 21, 2026

Η πληροφορία έγινε γνωστή λίγη ώρα αφότου οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν υποστήριξαν ότι «τεράστιες πυρκαγιές» ξέσπασαν σε δύο πετρελαιοφόρα, τα οποία επιχείρησαν να «διέλθουν από τη μη ασφαλή νότια διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ», έπειτα από έκρηξη.