Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, έπειτα από αναφορά πως άνδρας είχε επιτεθεί σε δύο Ελληνοαμερικανούς, προκαλώντας τους τραύματα.

Μία γυναίκα που περνούσε από το σημείο ενημέρωσε το Κέντρο Άμεσης Δράσης πως άνδρας απειλούσε με μαχαίρι διερχόμενους.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες.

Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι, ενώ ο άνδρας, ο οποίος προσπάθησε να την προστατεύσει, έχει πιο σοβαρά τραύματα στο χέρι. Και οι δύο μεταφέρθηκαν στα Επείγοντα του Ερυθρού Σταυρού.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο της ΠΟΕΔΗΝ, και οι δύο είναι εκτός κινδύνου και τους παρέχεται ιατρική φροντίδα. Η γυναίκα μαχαιρώθηκε στο μηρό και ο άνδρας που πήγε να την προστατέψει στο καρπό. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εάν χρήζουν εισαγωγής.

Ο 60χρονος δράστης, ο οποίος είναι Έλληνας, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, είναι άστεγος και με ποινικό παρελθόν. Τον περασμένο Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση σε βάρος Έλληνα και είχε οδηγηθεί στο ΑΤ Κυψέλης, ενώ τον Νοέμβριο του 2019 συνελήφθη από ομάδα ΔΙ.ΑΣ. για κατοχή μαχαιριού και οδηγήθηκε στο ΑΤ Συντάγματος.

Ακινητοποιήθηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.