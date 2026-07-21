Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ο νέος Βρετανός πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, επιβεβαίωσαν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα, τη βούλησή τους να διατηρήσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ Βερολίνου και Λονδίνου, καθώς και να προχωρήσουν στην υλοποίηση της Συνθήκης του Κένζιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Η συνθήκη –συμφωνία διμερούς φιλίας– υπογράφτηκε στο Λονδίνο τη 17η Ιουλίου 2025 από τον κ. Μερτς και τον προκάτοχο του κ. Μπέρναμ, τον Κιρ Στάρμερ.

Όσον αφορά τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, οι δυο επικεφαλής κυβερνήσεων τόνισαν πως θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη στο Κίεβο και να αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του καγκελάριου. Διαβεβαίωσαν πως οι δυο χώρες θέλουν μολαταύτα σοβαρές συνομιλίες για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Νωρίτερα ο Άντι Μπέρναμ συζήτησε για τον πόλεμο αυτόν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεών τους με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο καγκελάριος Μερτς προσκάλεσε τον πρωθυπουργό Μπέρναμ να επισκεφτεί το Βερολίνο το συντομότερο, πάντα σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.