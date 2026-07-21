Ο Μάριο Χεζόνια ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ενημέρωσε τη διοίκηση του ισπανικού συλλόγου ότι θα κάνει χρήση της ρήτρας αποδέσμευσής του, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στο NBA.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Τσίμα Ντε Λούκας, ο Κροάτης φόργουορντ πήρε την απόφαση να ολοκληρώσει την παρουσία του στη «βασίλισσα», ύστερα από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία, με στόχο να συνεχίσει την καριέρα του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Όπως αναφέρει η «Marca», η Ρεάλ Μαδρίτης θα εισπράξει περίπου ένα εκατομμύριο δολάρια (περίπου 876 χιλιάδες ευρώ) από την ενεργοποίηση της ρήτρας, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού να αναμένεται να καλυφθεί από τον οργανισμό του NBA που θα αποκτήσει τα δικαιώματα του παίκτη.

Ο Χεζόνια, γεννημένος στις 25 Φεβρουαρίου 1995 στο Ντουμπρόβνικ, έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Μπαρτσελόνα, πριν επιλεγεί στο Νο. 5 του NBA Draft του 2015 από τους Ορλάντο Μάτζικ. Στη συνέχεια φόρεσε τις φανέλες των Νιου Γιορκ Νικς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, ενώ μετά την επιστροφή του στην Ευρώπη αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης, κατακτώντας τίτλους και καθιερώνοντας την παρουσία του στην ελίτ της EuroLeague.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί ποιος θα είναι ο επόμενος προορισμός του στις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις επόμενες ημέρες, όταν αναμένονται οι οριστικές εξελίξεις.

Η αποχώρησή του δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Χεζόνια αποτελούσε έναν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ομάδας και βασικό πυλώνα στα πλάνα για τα τελευταία χρόνια.

Την αγωνιστική περίοδο 2025/26 πραγματοποίησε 44 εμφανίσεις, ξεκινώντας στις 36 από αυτές ως βασικός. Σε 22,3 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, κατέγραψε 13,3 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2,4 ασίστ και 0,8 κλεψίματα ανά παιχνίδι, συμβάλλοντας στην πορεία της Ρεάλ μέχρι τον τελικό του Final Four της EuroLeague, όπου η ισπανική ομάδα ηττήθηκε από τον Ολυμπιακό.