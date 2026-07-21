Ο αριθμός των θυμάτων από το ναυάγιο του πορθμείου MV Barima, που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στα βορειοδυτικά της Γουιάνας, συνεχίζει να διαμορφώνεται, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Φίλιπς, έχουν διασωθεί 69 άνθρωποι, τουλάχιστον 27 έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλοι 83 εξακολουθούν να αγνοούνται. Στο πλοίο επέβαιναν περισσότεροι από 100 επιβάτες.

«Ως αυτό το στάδιο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των ανθρώπων που διασώθηκαν ανέρχεται πλέον σε 69. Συνολικά έχουν ανασυρθεί 27 πτώματα. Η τελευταία αναφορά έκανε λόγο για 83 ανθρώπους που μένουν να βρεθούν. Θεωρούνται αγνοούμενοι και μένουν να εντοπιστούν», συνόψισε ο πρωθυπουργός της μικρής αγγλόφωνης χώρας της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.