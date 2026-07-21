Άλυτο μυστήριο παραμένει η υπόθεση της Κυψέλης, όπου μία άγνωστη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από την ιατροδικαστική εξέταση στη σορό προκύπτει ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 έως 35 ετών, με ύψος περίπου 1,61 μέτρα.

Εξαιτίας της προχωρημένης σήψης της σορού, δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί σε αυτό το στάδιο η ακριβής αιτία θανάτου.

Το πόρισμα του ιατροδικαστή αποκλείει κάποια ενδεχόμενα, δεν δίνει ωστόσο απάντηση στο πώς η γυναίκα έχασε τη ζωή της. Από τη νεκροψία – νεκροτομή επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα ηλικίας 30 με 35 ετών, μικροκαμωμένη, με ύψος 1,61 μ. που φορούσε 36 μέγεθος παπούτσια. Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν κακώσεις, τραύματα από πυροβόλο ή αιχμηρό αντικείμενο, ούτε ευρήματα που να παραπέμπουν σε στραγγαλισμό.

Παράλληλα, ελήφθη δείγμα DNA από τα νύχια της γυναίκας, προκειμένου να εξεταστεί εάν υπάρχουν ίχνη που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν πάλη με άλλο άτομο.

«Είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια»

«Από την πατούσα και τη λεκάνη είδαν ότι είναι μία μικρόσωμη γυναίκα. Ήταν μέσα σε μια υφασμάτινη σακούλα ρούχων και μέσα σε μία βαλίτσα κλειστή», δήλωσε στο Mega ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

«Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με το DNA, γιατί δεν μπόρεσαν να δουν… είδαν, ας πούμε, τα κόκαλα, αν υπάρχει κάποιο χτύπημα. Προσπάθησαν να δουν τους μυς για να δουν αν υπάρχουν μαχαιρώματα. Περιμένουν τοξικολογικές, ιστολογικές. Και βεβαίως ψάχνουν όπου υπάρχει και έχει δηλωθεί άτομο με τέτοια δομικά στοιχεία», ανέφερε ακόμη για το θέμα.

«Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας παραπέμπουν στο ότι δεν είναι μία τυχαία κοπέλα. Το σορτσάκι της, ας πούμε, είναι ακριβό σορτσάκι με σφραγίδα από ακριβό γαλλικό ξενοδοχείο. Το μπλουζάκι της είναι ακριβό μπλουζάκι, επώνυμο», είπε επίσης.

«Είναι σίγουρα εγκληματική ενέργεια», επισήμανε.

Από την πλευρά της, η Δρ. Βάνα Παπακίτσου, ψυχολόγος και εγκληματολόγος, σημείωσε: «Όταν βρίσκεται μία σορός μέσα σε μία βαλίτσα, προφανώς είναι μία διαδικασία είτε απόκρυψης είτε μεταφοράς είτε καθυστέρησης αποκάλυψης αυτού του εγκλήματος. Γιατί σίγουρα πρόκειται για έγκλημα».