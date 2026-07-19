Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» αφού επιχείρησαν να διαπλεύσουν τα Στενά του Ορμούζ μέσω μιας «επικίνδυνης διαδρομής», ενώ άλλα δύο πλοία εγκατέλειψαν αυτήν τη διαδρομή, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι Φρουροί δήλωσαν πως τα τέσσερα πλοία αγνόησαν ιρανικές προειδοποιήσεις και ενήργησαν με υποστήριξη των ΗΠΑ.

«Πλοία που επηρεάζονται από τα λόγια των Αμερικανών και εισέρχονται σε επικίνδυνες διαδρομές θα αντιμετωπίσουν οπωσδήποτε ατυχήματα», προειδοποίησαν οι Φρουροί σε ανακοίνωση.