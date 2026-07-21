Ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά το τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες στη ΔΕΘ, καθώς ο πρωθυπουργός από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ ήταν αρκετά σαφής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη μεσαία τάξη λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις που θα κάνει θα δίνουν έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Απευθύνθηκε όμως και στο κόμμα του και στους βουλευτές του, ζητώντας τους όχι απλά να επικοινωνήσουν το έργο που έχει συντελεστεί, αλλά και να εξηγήσουν στους πολίτες με σαφήνεια γιατί επιμένει η ακρίβεια εν μέσω ραγδαίων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.

Όσον αφορά τη μεσαία τάξη, η αναφορά του πρωθυπουργού δεν έγινε τυχαία, καθώς στις προηγούμενες εκλογές η ΝΔ έφτασε το 41% με την ολόθερμη στήριξη της μεσαίας τάξης, την οποία όμως στην πορεία δυσαρέστησε είτε μέσω αποφάσεων που είχαν να κάνουν με τη φορολόγησή της είτε γιατί δεν την στήριξε αρκετά εν μέσω κρίσεων.

Βασικός στόχος και κατεύθυνση της κυβερνώσας παράταξης είναι να εστιάσει στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις και σε πραγματικά προβλήματα.

«Η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένας οδικός χάρτης για τα επόμενα χρόνια»

Στο πλαίσιο της ομιλίας του στους βουλευτές του ο πρωθυπουργός έδωσε το σήμα σε όλους ότι μαζί θα διαμορφώσουν τα όσα θα εξαγγελθούν στη ΔΕΘ και αυτό θα γίνει μέσα από την κατάθεση προτάσεων από τους ίδιους στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, οι οποίες αν κριθούν ρεαλιστικές, τότε θα υιοθετηθούν από το οικονομικό επιτελείο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε επίσης ότι η φετινή ΔΕΘ θα είναι ένας οδικός χάρτης για τα επόμενα χρόνια, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θα κινηθεί στο πεδίο που συνηθίζεται σε προεκλογικές χρονιές, δηλαδή μιας πλειοδοσίας χωρίς όριο.

«Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θέλω να θυμίσω ότι δεν το έκανα ούτε το 2018, όταν η νίκη μας στις εθνικές εκλογές ήταν περίπου προεξοφλημένη. Δεν το έκανα ούτε το 2022, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν θα το κάνω και τώρα», ήταν τα λόγια του.

Βάζοντας μάλιστα τους όρους και προκαλώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους σε μια άτυπη μονομαχία, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ένα τεστ αξιοπιστίας για όλους.

Με απλά λόγια, θα πρέπει όπως σημείωσε, κάθε πολιτικός χώρος όχι μόνο να παρουσιάσει τις προτάσεις του αλλά και να είναι κοστολογημένες.

Και κυρίως απευθύνθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας αιχμές και θυμίζοντας ότι θα κριθεί αν δεν μιλήσει με την αλήθεια των αριθμών.

Τον κατηγόρησε για κάλπικες υποσχέσεις και μάλιστα, όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη, το 2023 ο κ. Τσίπρας ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριζε ότι οι προτάσεις του ήταν κοστολογημένες και λίγο μετά ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, είχε αποκαλύψει ότι η αλήθεια δεν ήταν αυτή.

Εκεί, στο θέμα της αξιοπιστίας, είναι που ποντάρει ο πρωθυπουργός, καθώς το «παρελθόν φυγείν αδύνατον», όπως έλεγε κυβερνητικό στέλεχος παραφράζοντας τη γνωστή φράση και θυμίζοντας ότι πρόσφατα μάθαμε στο ντοκιμαντέρ για την περίοδο του 2015 ότι ο επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. σήμερα, αλλά πρωθυπουργός τότε, είχε αρνηθεί την πρόταση του Jean-Claude Juncker να φορολογηθούν εκτάκτως οι εφοπλιστές, μην κοπούν οι συντάξεις.

Δεν αποκάλεσε λοιπόν τυχαία τη Θεσσαλονίκη «καθρέφτη της αλήθειας» για όλες και για όλους.

Αυτό που επίσης παρατήρησαν αρκετοί αποκωδικοποιώντας την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ότι για πρώτη φορά εδώ και καιρό έστρεψε ξανά το βλέμμα του στο Κέντρο, λέγοντας ότι τόσο η κατάσταση στο εσωτερικό όσο και η διεθνής συγκυρία οδηγούν στην ανάγκη μιας «ισχυρής κυβέρνησης σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος, ενός κόμματος, όχι κατ’ ανάγκη ενός χρώματος».

Τέλος, αυτό που σημείωναν άνθρωποι κοντά στον πρωθυπουργό είναι ότι όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίζει ότι η Κυριακή των εκλογών είναι μία.