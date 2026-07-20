Μήνυμα διαρκούς πολιτικής και κυβερνητικής ετοιμότητας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, αλλά εμείς θα τρέχουμε ωσάν να γίνουν αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τα στελέχη και τους βουλευτές της ΝΔ να διατηρήσουν υψηλούς ρυθμούς δουλειάς και επαγρύπνησης μέχρι το τέλος της κυβερνητικής θητείας.

Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως ο κομματικός και κυβερνητικός μηχανισμός πρέπει να λειτουργεί με ένταση και αποτελεσματικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ακόμη ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πολιτική πρωτοβουλία των κινήσεων, χρησιμοποιώντας ποδοσφαιρική παρομοίωση και τον τελικό του Μουντιάλ όπου κέρδισε η Ισπανία. «Όποιος έχει τη μπάλα βάζει γκολ», είπε, ενώ απευθυνόμενος στους βουλευτές ζήτησε να συνεχίσουν με «καλή φυσική κατάσταση και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι», διατηρώντας ψυχραιμία απέναντι στις επιθέσεις. «Είμαστε ομάδα και οι ομάδες κερδίζουν», σημείωσε.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε και το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εθνικών εκλογών. Όπως ανέφερε, η εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία ή αν θα χάσει όσα, όπως είπε, πέτυχε τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν «δοκιμαστικές» εκλογές ή ψήφοι διαμαρτυρίας, υποστηρίζοντας πως κάθε εκλογική αναμέτρηση έχει καθοριστική σημασία.

Ο πρωθυπουργός έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, σημειώνοντας ότι στόχος είναι «να μη γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω». Όπως τόνισε, η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, καθαρές λύσεις και αποφυγή συνθηκών ακυβερνησίας ή διακομματικών παζαριών.

Στις προτεινόμενες συνταγματικές αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τες «βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030», προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής.

Αναφορά στην Κύπρο και τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την τακτική πραγματοποίηση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

«Τιμούμε τη μνήμη των ηρώων που θυσιάστηκαν για την ελευθερία απέναντι στη βία των όπλων», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, απορρίπτοντας τα τετελεσμένα της κατοχής και στηρίζοντας μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία για μια νέα δυναμική στις εξελίξεις, με την Αθήνα να δηλώνει έτοιμη να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι προτάσεις της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε το βασικό πλαίσιο των αλλαγών που προτείνει η Νέα Δημοκρατία στο Σύνταγμα, σημειώνοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων που παρουσίασε περιλαμβάνονται:

Αλλαγές στη διαδικασία διερεύνησης πιθανών ποινικών ευθυνών υπουργών και υφυπουργών, ώστε –όπως ανέφερε– η Βουλή να μην μετατρέπεται σε δικαστήριο με βάση κομματικές σκοπιμότητες.

Επαναπροσδιορισμός της μονιμότητας στο Δημόσιο, με σύνδεσή της με την αξιολόγηση και την απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών.

Συνταγματική κατοχύρωση κανόνων που θα προστατεύουν τη χώρα από δημοσιονομικές εκτροπές.

Ενίσχυση της προστασίας των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών ή ετεροχρονισμένων φορολογικών επιβαρύνσεων.

Κατοχύρωση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της Πολιτείας.

Ενίσχυση του ρόλου της Δικαιοσύνης στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της.

Συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων.

Πρόβλεψη νέων διατάξεων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η κλιματική κρίση και η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσκοπούν στη θεσμική θωράκιση της χώρας και στη διαμόρφωση ενός Συντάγματος που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ άσκησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απογοητευτική» τη στάση του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ανέμενε την «τυφλή άρνηση», όχι όμως –όπως είπε– από ένα κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως θεσμική δύναμη. «Είναι απαράδεκτο ένα θεσμικό, υποτίθεται, κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ να συμφωνεί με 15 από τις προτάσεις μας για την Αναθεώρηση και στη συνέχεια να κρύβεται πίσω από ένα δειλό “παρών”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η επιλογή αυτή καθιστά το ΠΑΣΟΚ «απόν από τη μάχη για τον εκσυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας», ενώ υποστήριξε ότι η στάση του θα αξιολογηθεί πολιτικά και ιστορικά. «Η Ιστορία θα καταγράψει ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες πολιτικές δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στη συνολική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης υπέρ των αλλαγών στο Σύνταγμα, τις οποίες ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως «βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030», υποστηρίζοντας ότι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές, οικονομικές και θεσμικές προκλήσεις.

Στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων που θα πραγματοποιήσει στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και στην υλοποίηση παρεμβάσεων που θα δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα καθημερινά προβλήματα, παρουσιάζοντας στη ΔΕΘ ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα επικεντρωθούν στη στήριξη της μεσαίας τάξης, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το σχέδιο της κυβέρνησης θα συνδυάζει μέτρα άμεσης εφαρμογής με μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά τα επόμενα χρόνια. «Εστιάζουμε στα “θέλω” της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Στη ΔΕΘ θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030, με μέτρα άμεσα, αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε επίσης ότι από αύριο το Γραφείο του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης θα δέχεται εισηγήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να εμπλουτιστεί ο κυβερνητικός σχεδιασμός ενόψει της ΔΕΘ. Κλείνοντας την αναφορά του, ξεκαθάρισε ότι η φετινή παρουσία της κυβέρνησης στη Θεσσαλονίκη δεν θα περιοριστεί σε έναν κατάλογο παροχών, αλλά θα παρουσιάσει έναν συνολικό σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. «Μην περιμένετε κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά έναν οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε η αντιπολίτευση»

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

«Κατέρρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας, όπως είπε, τους «εργολάβους της τοξικότητας» να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο διέσυραν βουλευτές της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το ζήτημα, προχωρώντας στην κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη μεταφορά της αρμοδιότητας των πληρωμών στην ΑΑΔΕ, σημειώνοντας ότι η σχετική ρύθμιση ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο σύστημα πληρωμών λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ αναφέρθηκε και στις υποθέσεις που αφορούσαν 13 βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης, επισημαίνοντας ότι οι εννέα έχουν ήδη τεθεί στο αρχείο και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι και οι υπόλοιπες θα έχουν την ίδια κατάληξη.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει επιλέξει «το δηλητήριο του λαϊκισμού και της τοξικότητας» ως βασική πολιτική στρατηγική, με μοναδικό στόχο, όπως είπε, τη φθορά της κυβέρνησης.

Μητσοτάκης: «Οφείλουμε να δημιουργούμε διαρκώς αναχώματα απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια»

Αναφορά στις επιπτώσεις της νέας έντασης στη Μέση Ανατολή έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να οδηγήσει σε νέες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Όπως ανέφερε, η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να μεταφερθεί αλυσιδωτά στην αγορά, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση οφείλει να δημιουργεί «διαρκώς αναχώματα απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια» με στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ και στο στεγαστικό, ενώ επανέλαβε ότι τον Νοέμβριο θα επιστραφεί στους δικαιούχους το κόστος ενός ενοικίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η ενίσχυση να φτάσει ακόμη και τα δύο ενοίκια.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι χωρίς τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης οι συνέπειες της ακρίβειας θα ήταν μεγαλύτερες, τονίζοντας πως η απάντηση στις πιέσεις του κόστους ζωής είναι η σταθερή αύξηση των ονομαστικών μισθών και οι φοροελαφρύνσεις.

Μητσοτάκης: Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα – «Τοξικό κέντρο με μοναδικό στόχο τη ΝΔ»

Σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση άσκησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα «τοξικό κέντρο» που, όπως είπε, εκπέμπει σύγχυση με μοναδικό στόχο την επίθεση κατά της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι επανέφερε προεκλογικές υποσχέσεις, όπως η 13η σύνταξη και τα δωρεάν εισιτήρια, χωρίς –όπως ανέφερε– να εξηγεί με ποιον τρόπο θα χρηματοδοτηθούν ή ποιους θα επιβαρύνει φορολογικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στράφηκε και κατά του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει να υπερασπίζεται τη διακυβέρνησή του, παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, η χώρα οδηγήθηκε τότε «στο χείλος του γκρεμού». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός καταδικάστηκε πολιτικά στις εκλογικές αναμετρήσεις και κατηγόρησε τον ίδιο ότι τελικά διέλυσε το κόμμα του.