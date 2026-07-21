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Το βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ που συνεδρίασε χθες το απόγευμα και είχε πολλά μηνύματα. Άκουσα τον πρωθυπουργό και ουσιαστικά μας έδωσε ένα σαφές πλάνο για το πως θα κινηθεί στο δρόμο για τις εκλογές. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε και αυτά που σας έγραφε η στήλη εδώ και καιρό ότι, στόχος είναι να ενισχυθούν ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίοι. Από εκεί και πέρα μίλησε για τον καθρέφτη της αλήθειας που θα υπάρξει στη ΔΕΘ. Τι εννοούσε; Μα, ότι όλα θα φανούν καθαρά ως προς τις διαθέσεις των κομμάτων και θα αποκαλυφθούν πολλά μετά τις προτάσεις τους. Το άλλο αφορούσε το χρόνο των εκλογών. Θα γίνουν την άνοιξη του 2027 είπε, αλλά η ΝΔ και η κυβέρνηση θα τρέχει σαν οι εκλογές να γίνουν αύριο.

Μοντέλο Ισπανίας για τον Μητσοτάκη

Τι συγκράτησα χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη; Πρώτον ότι πήγε το πρωί στο ΟΑΚΑ να επιθεωρήσει το μεγάλο πρόγραμμα έργων που γίνεται στους διάφορους χώρους του ολυμπιακού συγκροτήματος και δεύτερον οι αναφορές του στην Ισπανία. Το έκανε μια φορά στην ΕΡΤ, όπου μίλησε σε πρωινή εκπομπή για λίγα λεπτά σε απευθείας σύνδεση. Και τι είπε; Ότι τους αγώνες δεν τους κερδίζουν οι σταρ και τα μεγάλα ονόματα, αλλά το συλλογικό πνεύμα και η ομαδικότητα. Το μοντέλο Ισπανίας όμως φρόντισε να το αναφέρει και στην ομιλία του στην ΚΟ κατά το κλείσιμό της. Μάλιστα έκανε και τακτική ανάλυση, λέγοντας ότι η Ισπανία ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας, άρα την πρωτοβουλία των κινήσεων. «Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον» είπε.

Η ΝΔ έχει αντοχή στο σκληρό παιχνίδι

Ε, με αφορμή λοιπόν την αναφορά στην Ισπανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η ΝΔ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, άρα και την μπάλα, διαθέτει καλή φυσική κατάσταση για να αντέξει τον μαραθώνιο έως τις εκλογές την Άνοιξη του 2027. Επίσης, είπε, με αρκετούς βουλευτές όπως έμαθα να χαμογελούν, ότι έχει η ΝΔ αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και πάνω απ’ όλα είναι ομάδα.

Αθλητισμός και πολιτική χέρι-χέρι

Βέβαια να θυμίσω ότι ο πρωθυπουργός υποστήριζε τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο που τελείωσε προχθές αλλά στον τελικό επέλεξε την Ισπανία. Μάλιστα, έμαθα ότι είδε τον αγώνα παρά το γεγονός ότι νωρίτερα ήταν στο ΟΑΚΑ και είδε την προσπάθεια της Μαρίας Σάκκαρη που διατηρεί δεσμό με τον γιό του Κωνσταντίνο, στον τελικό διεθνούς διοργάνωσης τένις. Πάντως από ομάδες καλά πάμε, καθώς να σημειώσω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας όταν εμφανίστηκε παρέπεμπε με τις αναφορές του, τα χρώματα και την μπάλα που είχε στα χέρια του στην Μπαρτσελόνα.

Πυρά βουλευτών για το ασυμβίβαστο

Η συνεδρίαση είχε ενδιαφέρον καθώς πολλοί βουλευτές της ΝΔ άσκησαν κριτική στην πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών είχαν επικρίνει την πρόταση στην Επιτροπή Αναθεώρησης που υποστήριξε με θέρμη ο πρωθυπουργός. Η ομάδα των αντιδρώντων είναι μεγάλη και σε αυτή βρίσκουμε τους Νότη Μηταράκη που προ ημερών διοργάνωσε μεγάλη σύναξη με συναδέλφους του σε μαγαζί στο Χαλάνδρι, Μάνο Κόνσολα, Γιώργο Βλάχο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, κά. Ο Γ. Βλάχος το είπε και χθες καθαρά στην ΚΟ ότι θα καταψηφίσει την πρόταση.

Η ρήση της γιαγιάς του υπουργού

«Ψηλά κοιτάς, ψηλά πας» έλεγε στη στήλη κορυφαίος υπουργός ενθυμούμενος τι του έλεγε η γιαγιά του και έτσι απάντησε στις επίμονες ερωτήσεις μου για το στόχο της αυτοδυναμίας στις επικείμενες εκλογές. Και αν δεν καταφέρετε να πιάσετε τα ποσοστά που επιδιώκετε επέμεινα, εμείς έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική και δεν πρόκειται να αποκλίνουμε από αυτή πρόσθεσε. Τον ρώτησα τι έγινε στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ όταν έκλεισαν οι πόρτες και μου είπε ότι το κλίμα ήταν πολύ καλό ειδικά σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν κάπως ηλεκτρισμένο ωστόσο έβγαλα και είδηση. Επειδή υπήρχαν σοβαρές αντιρρήσεις για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή τις οποίες άκουσε ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία -πρόταση βαίνει προς απόσυρση. «Δέχθηκε ότι δεν είναι δημοφιλές το ασυμβίβαστο. Δεν θα το φέρουμε» είπε χαρακτηριστικά.

Κίνηση συσπείρωσης από Μητσοτάκη

Έτσι, μπροστά σε αυτό το κλίμα ο πρωθυπουργός χθες έκανε μια κίνηση συσπείρωσης της ΚΟ κάνοντας βήματα πίσω και ακυρώνοντας την πρόταση για ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη, όπως έμαθε η στήλη, και είπε ότι η ΚΟ δεν συμφωνεί με την πρόταση. Στο σημείο αυτό προς ικανοποίηση των βουλευτών ανέφερε ότι δεν βλέπει κάποια διάθεση στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο να κινηθεί προς πιο σκληρά ασυμβίβαστα υπουργού και βουλευτή. Για να ενισχυθεί η πρωτοβουλία Μητσοτάκη πήρε το λόγο και ο εισηγητής για την συνταγματική αναθεώρηση από πλευράς ΝΔ, ο βουλευτής, πρώην υπουργός και καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Ευριπίδης Στυλιανίδης που είπε προς τον Πρωθυπουργό, «αυτή η παρέμβαση που κάνατε είναι πολύ σημαντική και δείχνει την ποιοτική διαφορά με τους αντιπάλους μας».

Οι βουλευτές βλέπουν εκλογές

Και να πάω στα πηγαδάκια της ΚΟ πολλοί βουλευτές, αν και άκουσαν για τον μαραθώνιο έως τις εκλογές της άνοιξης του 2027, έλεγαν ότι οι εκλογές είναι κοντά και δεν απέκλειαν ακόμα και τον Οκτώβριο. Μάλιστα δυο από αυτούς έλεγαν χθες, ότι ένα σαφές δείγμα ότι όλοι κινούνται σε προεκλογικούς ρυθμούς είναι το γεγονός πως η συνεδρίαση της ΚΟ έγινε αντί για το πρωί όπως ήταν η αρχική σκέψη, το απόγευμα. Γιατί αυτό; Μα, χθες ήταν η μεγάλη γιορτή του Προφήτη Ηλία και πολλοί βουλευτές είχαν υποχρεώσεις σε πολλές εκκλησίες για να είναι κοντά στους ψηφοφόρους. Πάντως, το πηγαδάκι που είδα, Κυριάκου Πιερρακάκη, Άδωνι Γεωργιάδη και Μάκη Βορίδη δεν έβλεπε νωρίς εκλογές.

Ήρθε, δεν ήρθε ο Δένδιας;

Ένα θέμα που προκάλεσε ποικίλα σχόλια ήταν η παρουσία ή όχι του Νίκου Δένδια στην ΚΟ. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ήταν στη Βουλή, αλλά στην έναρξη της συνεδρίασης δεν βρισκόταν στην αίθουσα. Η συνεδρίαση να σημειωθεί άργησε περίπου, φυσιολογικό, 10 λεπτά. Όμως γύρω από αυτό στήθηκε ένα γαϊτανάκι φημών. «Ο υπουργός ήταν από την αρχή έως το τέλος της ομιλίας του πρωθυπουργού στην αίθουσα. Αν βγήκε για λίγα λεπτά και ξαναμπήκε αυτό είναι φυσικό», έλεγαν συνεργάτες του Ν. Δένδια που μετά το τέλος της τρίωρης συνεδρίασης ήταν από τους πρώτους που έφυγε.

Απαντήσεις που προκαλούν αναταράξεις

Λοιπόν αυτές οι απαντήσεις του ΠΑΣΟΚ στον Παύλο Μαρινάκη θυμίζουν όλο και περισσότερο αυτό το ανέκδοτο με τον λαγό και τον λύκο που δεν φορούσε κράνος. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και απαντάει στο briefing ότι η αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των βουλευτών της ΝΔ και των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πρώτη στιγμή όχι μόνο δεν αποδέχθηκε το τεκμήριο της αθωότητας αλλά μίλησε για κυβέρνηση και κόμμα υποδίκων. Ποια ήταν η απάντηση του ΠΑΣΟΚ; Ότι «ο ίδιος από το βήμα του press room έχει πολλάκις αμφισβητήσει το τεκμήριο της αθωότητας» και άλλα τέτοια άσχετα αφενός, αφετέρου κάπως περίεργα αφού βάζουν στο στόμα του λόγια που δεν έχει πει – και σας το λέω αυτό γιατί το παρακαλώ το briefing. Άγχος; αγωνία; Ή τελικά το γεγονός ότι ο Μαρινάκης μιλά με στοιχεία προκαλεί αναταράξεις;

Η δεύτερη αποστολή των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Η δημόσια συζήτηση για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης ξεκινά από τις συντάξεις, αλλά δεν τελειώνει εκεί. Ο βασικός τους ρόλος είναι κοινωνικός. Να ενισχύσουν, δηλαδή, το εισόδημα των εργαζομένων μετά τη συνταξιοδότησή τους, συμβάλλοντας στη διατήρηση του επιπέδου διαβίωσης και της οικονομικής τους ασφάλειας. Οι αλλαγές που προωθούνται επιδιώκουν, μεταξύ άλλων, να διευρύνουν την πρόσβαση στον δεύτερο πυλώνα, ώστε σταδιακά να μπορούν να συμμετέχουν ευκολότερα και εργαζόμενοι μικρότερων επιχειρήσεων, οι οποίοι μέχρι σήμερα είχαν περιορισμένες δυνατότητες να αξιοποιήσουν τον θεσμό. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη διάσταση, η οποία αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Τα κεφάλαια που συσσωρεύονται στα ΤΕΑ δεν παραμένουν αδρανή. Επενδύονται με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και, στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές, χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, έργα υποδομών, την καινοτομία και την πράσινη μετάβαση. Σήμερα, τα περιουσιακά στοιχεία του δεύτερου και τρίτου πυλώνα αντιστοιχούν στην Ελλάδα περίπου στο 1% του ΑΕΠ, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα εξακολουθεί να διαθέτει περιορισμένα εγχώρια θεσμικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Στρατηγική επιλογή για την εγχώρια αποταμίευση

Με άλλα λόγια, τα ΤΕΑ μπορούν να λειτουργήσουν ως οχήματα που κρατούν μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αποταμίευσης μέσα στην ελληνική οικονομία. Αντί τα χρήματα να παραμένουν αδρανή σε καταθετικούς λογαριασμούς ή να κατευθύνονται σε επενδυτικά προϊόντα του εξωτερικού, μπορούν να διοχετεύονται σε επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η συζήτηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διασυνοριακή κινητικότητα των κεφαλαίων. Μαθαίνω πω στο υπουργείο Εργασίας σημειώνουν ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η ανάπτυξη των ΤΕΑ αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως ασφαλιστική παρέμβαση, αλλά και ως στρατηγική επιλογή για τη δημιουργία περισσότερης εγχώριας αποταμίευσης, ισχυρότερων θεσμικών επενδυτών και μεγαλύτερης αναπτυξιακής αυτονομίας της ελληνικής οικονομίας.

Το περιστατικό Καρυστιανού – Πλακιά, τα «γαλλικά» και το αγεφύρωτο χάσμα

Την αίθουσα του δικαστηρίου στη Λάρισα, πέρασε μετά από καιρό η Μαρία Καρυστιανού συνοδευόμενη από την δικηγόρο της Μαρία Γρατσία. Σας είχα ενημερώσει ότι μετά την ανακοίνωση του κόμματος της, δεν ήθελε να πηγαίνει για να μην υπάρχουν εντάσεις με τους άλλους συγγενείς. Βέβαια, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε χθες μόλις συναντήθηκε με τον Νίκο Πλακιά με τον οποίο δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις. Σύμφωνα με άνθρωπο που βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής από το περιστατικό, από τη μία πλευρά εκτοξεύτηκαν ορισμένα «γαλλικά» τα οποία ωστόσο δεν πήραν περαιτέρω έκταση και κάπου εκεί έληξε το μικρό αυτό σκηνικό. Επιβεβαιώνεται όμως ότι το χάσμα που άνοιξε η πολιτική της δραστηριοποίηση παραμένει βαθύ και δύσκολα γεφυρώσιμο με τους υπόλοιπους συγγενείς. Μέσα σε αυτό το τεταμένο σκηνικό, πάντως, υπάρχουν και σταθερές. Άνθρωποι που γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγματα και είναι στη δίκη συνεχώς, σημείωναν με νόημα ότι οι σχέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τη Μαρία Καρυστιανού παραμένουν εξαιρετικά καλές, μετά από μία κρίση που είχε υπάρξει μεταξύ των γυναικών.

Το σχέδιο του Τσίπρα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Ναύπλιο

Η στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα για το νέο του πολιτικού φορέα, παίρνει σάρκα και οστά και πλέον κάνει μελετημένες και προσεκτικές κινήσεις. Αποφεύγοντας τις βιασύνες, ο πρώην πρωθυπουργός επιλέγει να χτίσει το πρόγραμμά του «από τα κάτω», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, μαθαίνω ότι θα παρουσιάσει το σχέδιο του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στις 24 Ιουλίου στο ιστορικό Ναύπλιο, όπου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και πολιτική βαρύτητα. Η επιλογή του Ναυπλίου για αυτή τη θεματική εκδήλωση δεν είναι τυχαία, καθώς ως η πρώτη πρωτεύουσα της απελευθερωμένης Ελλάδας, κουβαλά έναν ιστορικό και θεσμικό συμβολισμό. Αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν κλειδώσει οριστικά, οι πληροφορίες που θέλουν την εκδήλωση της 24ης Ιουλίου να προσανατολίζεται προς το Παλιό Δημαρχείο της πόλης, ενισχύουν την πρόθεση του φορέα να συνδέσει την πολιτική του πρόταση με την ίδια την ιστορία της τοπικής διακυβέρνησης.

Τα τηλέφωνα που κάνει ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Ο διεμβολισμός στην Κεντροαριστερά είναι στα φόρτε και για να γίνω πιο συγκεκριμένος αναφέρομαι στο άτυπο μπρα ντε φερ που γίνεται ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ. Από τη μία πλευρά, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί συστηματικά να διεμβολίσει τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τους Δημοκράτες, ποντάροντας στο χαρτί της αμφίπλευρης διεύρυνσης για να κυριαρχήσει στον προοδευτικό χώρο. Ενώ την ίδια ώρα, στην Αμαλίας δεν μένουν με σταυρωμένα τα χέρια. Επιχειρούν το δικό τους αντίστοιχο μπάσιμο προς το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να αποσπάσουν δυνάμεις και στελέχη, ακόμη κι αν σε πολλές περιπτώσεις οι προσπάθειές τους πέφτουν στο κενό και βρίσκουν τοίχο. Και έκανα αυτή την εισαγωγή γιατί όπως με ενημέρωσαν ο γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης παίρνει τηλέφωνα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη για να πορευτούν πολιτικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Η διαδικασία για το λεγόμενο πολιτικό μασάζ ή, όπως έχει επικρατήσει στην καθομιλουμένη, το παραδοσιακό ψηστήρι, ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο και αυστηρό πρωτόκολλο. Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει να τρέξει τις πρώτες διερευνητικές επαφές, να βολιδοσκοπήσει προθέσεις και να κάνει το αρχικό φλερτ με τα υποψήφια στελέχη είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Βέβαια το τελικό Ok έρχεται συνήθως μετά από ένα ραντεβού του εκάστοτε στελέχους με τον εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα, τον Κώστα Τούμπουρο, ο οποίος κρατά τα κλειδιά των τελικών εγκρίσεων. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα πίσω από την κουίντα.

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά κατά ΕΛΑΣ

Και να πάμε λίγο στο «αριστεροχώρι» όπου χθες η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δέχθηκε συντονισμένα πυρά για την απόφασή της να μην εναντιωθεί στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Κώστα Γαβρόγλου πως δεν μπορεί να ακυρωθεί ο νόμος αφού υπάρχει η απόφαση στου ΣτΕ και χθες η τομεάρχης Παιδείας της ΕΛΑΣ, καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Ιωάννα Λαλιώτου είπε ότι θα αλλάξει ο νόμος για την αξιολόγηση και λειτουργίας τους και πως δεν μπορεί να καταργηθεί. «Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε» είπε η Ι. Λαλιώτου και μαζικά ήταν τα πυρά από ΣΥΡΙΖΑ, η πρώτη ουσιαστικά ανακοίνωση του κόμματος επί Ρένας Δούρου, κατά ΕΛΑΣ και της Νέας Αριστεράς. Και θα έχουμε και συνέχεια σε πολλά θέματα.

Τι κοινό έχουν Μαρινάκης, Προκοπίου, Λεντούδης

Ισχυρό ελληνικό αποτύπωμα αποκτά η νέα γενιά πλοίων μεταφοράς αμμωνίας, καθώς τρεις από τους μεγαλύτερους Έλληνες εφοπλιστές εμφανίζονται να έχουν τοποθετήσει παραγγελίες για συνολικά οκτώ νεότευκτα VLACs σε κινεζικό ναυπηγείο. Σύμφωνα με πηγές της ναυπηγικής αγοράς, η Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, η Evalend Shipping του Κρίτωνα Λεντούδη και η Capital Maritime & Trading του Βαγγέλη Μαρινάκη επέλεξαν τη Hengli Heavy Industry, η οποία εδρεύει στο Νταλιάν, για την κατασκευή των νέων πλοίων. Η κίνηση αποτυπώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της ελληνικής ναυτιλίας για έναν κλάδο που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, αλλά θεωρείται ότι μπορεί να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στη μετάβαση προς καθαρότερα καύσιμα. Οι παραγγελίες εντάσσονται στο διεθνές κύμα επενδύσεων σε πολύ μεγάλα πλοία μεταφοράς αμμωνίας, με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να επιχειρούν να εξασφαλίσουν εγκαίρως θέσεις σε μία αγορά όπου η διαθέσιμη ναυπηγική χωρητικότητα περιορίζεται και ο ανταγωνισμός εντείνεται.

«Γυρίζει το νόμισμα» η Χαλυβουργία Ελλάδος

Μπορεί ο τζίρος της Χαλυβουργίας Ελλάδος να υποχώρησε οριακά το 2025, στα 264 εκατ. ευρώ από 266,9 εκατ. ευρώ, όμως η ουσία βρίσκεται βαθύτερα στον ισολογισμό. Καθώς η επιχείρηση είχε σημαντικά ζητήματα να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα χρόνια. Η εταιρεία της οικογένειας Μάνεση εμφανίζεται πλέον με σαφώς ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση και μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία. Τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 26,7%, φθάνοντας τα 53,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 11,9 εκατ. ευρώ από 10,6 εκατ. ευρώ. Το μεγάλο στοίχημα, πάντως, ήταν η μείωση της χρηματοοικονομικής πίεσης. Μετά την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών δανείων και τις νέες καταβολές κεφαλαίου, ο καθαρός δανεισμός περιορίστηκε στα 72,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν διπλασιάστηκαν στα 24,9 εκατ. ευρώ. Με τον ισολογισμό πλέον πιο θωρακισμένο, η διοίκηση στρέφει το βλέμμα στις νέες επενδύσεις, με αιχμή τα βιομηχανικά αέρια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη δυναμική της εγχώριας κατασκευαστικής αγοράς.

Η AVE θέλει να βγει από τα εταιρικά Carrefour

Σε πλήρη αναδίπλωση από το μοντέλο των εταιρικών καταστημάτων Carrefour φαίνεται ότι προχωρά ο Όμιλος AVE του Νίκου Βαρδινογιάννη, με τη διοίκηση να έχει θέσει ως στόχο την πώληση του συνόλου των σούπερ μάρκετ που λειτουργεί απευθείας υπό το γαλλικό σήμα. Η AVE επιθυμεί να περιορίσει την άμεση έκθεσή της στη λειτουργία καταστημάτων και να κινηθεί περισσότερο προς ένα μοντέλο ανάπτυξης μέσω συνεργατών και franchise. Το πρόβλημα είναι ότι η Retail & More, η εταιρεία που έχει αναλάβει την ανάπτυξη της Carrefour στην Ελλάδα, δεσμεύεται από δεκαετή συμφωνία εκμετάλλευσης του σήματος, η οποία υπογράφηκε το 2020. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου τέσσερα χρόνια συμβατικής διάρκειας, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα νέας ανανέωσης. Έτσι, η AVE εμφανίζεται να αναζητεί τρόπο απεγκλωβισμού από ένα μοντέλο που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, χωρίς όμως να εγκαταλείπει απαραίτητα το σήμα Carrefour. Το στοίχημα πλέον είναι η εύρεση αγοραστών για τα εταιρικά καταστήματα και η μεταφορά του λειτουργικού βάρους σε τρίτους. Σας θυμίζω ότι ήδη έχουν υπάρξει συμφωνίες για εταιρικά καταστήματα με την AB Βασιλόπουλος αλλά και τη Motor Oil.

Η Obair Capital ανοίγει την αγορά στην Ελλάδα

Νέα επενδυτική κίνηση στην ελληνική αγορά ακινήτων πραγματοποιεί όπως πληροφορήθηκα η Obair Capital, η οποία ενεργοποιεί την πλατφόρμα Gigantic Self Storage και ολοκλήρωσε ήδη την πρώτη της εξαγορά στην Ελλάδα. Η Gigantic αναπτύσσει χώρους αποθήκευσης για εταιρείες και ιδιώτες, οι οποίες είναι περιζήτητες λόγω έλλειψης χώρου. Η νέα εταιρική πλατφόρμα δημιουργήθηκε με κεφάλαια Ελλήνων επενδυτών, συμμετοχή της Obair Capital και τραπεζική χρηματοδότηση. Το πρώτο ακίνητο που απέκτησε βρίσκεται στην Αθήνα και έχει ήδη περάσει στη φάση της ανάπτυξης. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετατροπή του σε premium μονάδα self storage, η οποία θα συμπληρώνεται από ιδιωτικά γραφεία και ευέλικτους χώρους εργασίας. Η έναρξη λειτουργίας και η υποδοχή των πρώτων πελατών τοποθετούνται έως το τέλος του έτους. Η Obair Capital δηλώνει ότι διαθέτει ήδη ισχυρό χαρτοφυλάκιο πιθανών νέων επενδύσεων σε όλη την Ελλάδα. Στην επενδυτική προσπάθεια συμμετέχει και η Atlas Property Partners, η οποία αποτελεί βασικό εταίρο της πλατφόρμας από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της. Να σας θυμίσω ότι ιδρυτής της είναι ο Γιώργος Τίγγης, ο οποίος προχώρησε στην ίδρυση της εταιρείας το 2020, μετά την προηγούμενη παρουσία του στη Värde Partners.

Τα 40 εκατομμύρια που ξεκλειδώνουν την Αμφιλοχία

Ένα ακόμη κρίσιμο ορόσημο για τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό της Αμφιλοχίας πέρασε όπως με πληροφορούν η Τέρνα Ενεργειακή, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε εντολή πληρωμής επενδυτικής ενίσχυσης ύψους 40 εκατ. ευρώ. Η καταβολή συνδέεται με την ολοκλήρωση του οροσήμου Γ του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό Δυτικής Ελλάδας, ισχύος 680 MW, μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιούνται στη χώρα. Το έργο θεωρείται κομβικό για την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς θα μπορεί να αποθηκεύει πλεονάζουσα ενέργεια και να την επιστρέφει στο σύστημα όταν αυξάνεται η ζήτηση. Ένα ακόμα στοιχείο της διαδρομής που είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι ότι το ποσό των 40 εκατ. ευρώ κατευθύνεται σε λογαριασμό ενεχυρίασης στην Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο σχετικής σύμβασης εκχώρησης απαιτήσεων από την επενδυτική ενίσχυση. Η πληρωμή δείχνει ότι το έργο προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος, ενισχύοντας τον ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Η επιχειρηματική κίνηση του νικητή του Master Chef

Από την τηλεοπτική κουζίνα στην επιχειρηματική δράση πέρασε ο Νέστορας Νέστορας, ο οποίος μετά τη νίκη του στο Master Chef αποφάσισε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στην απαιτητική αγορά της εστίασης. Όπως μαθαίνω, ο γνωστός μάγειρας έχει μετακομίσει για την καλοκαιρινή περίοδο στην Τήνο, όπου έστησε το δικό του μπραντσάδικο σε προνομιακό σημείο, στην παραλία της Χώρας. Και όσοι θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για μια επένδυση που φέρει το όνομά του, μάλλον θα διαψευστούν. Ο Νέστορας βρίσκεται καθημερινά στο κατάστημα, από τις πρωινές ώρες έως αργά μέσα στην ημέρα, παρακολουθώντας προσωπικά κάθε λεπτομέρεια της λειτουργίας του. Από την κουζίνα και το μενού έως την εξυπηρέτηση και την εικόνα του χώρου, ο νικητής του τηλεοπτικού διαγωνισμού δείχνει αποφασισμένος να βάλει τη δική του σφραγίδα. Το φετινό καλοκαίρι στην Τήνο αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό τεστ για τον ίδιο, σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό.