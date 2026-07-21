Ποτέ δεν είναι «νωρίς» για να αρχίσετε να προστατεύετε την υγεία των οστών σας. Το σώμα φτάνει στη μέγιστη οστική πυκνότητα περίπου στην ηλικία των 30 ετών. Από εκείνο το σημείο και μετά, καθώς περνούν τα χρόνια, τα οστά αρχίζουν σταδιακά να αποδυναμώνονται.

Η οστική πυκνότητα αναφέρεται στο πόσο πορώδη είναι τα οστά και υπολογίζεται με βάση την ποσότητα ασβεστίου και άλλων μετάλλων που περιέχουν. Μπορείτε να φανταστείτε τα οστά σας σαν ένα σφουγγάρι: όσο χαμηλότερη είναι η οστική πυκνότητα, τόσο περισσότερες είναι οι οπές και τα κενά στο εσωτερικό τους.

Με την πάροδο της ηλικίας, αυτή η κατάσταση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπόρωσης. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να αρχίσετε να «θρέφετε» τα οστά σας όσο το δυνατόν νωρίτερα, δίνοντας προτεραιότητα στις κατάλληλες τροφές και στα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

Ασβέστιο και βιταμίνη D: Ο αναγκαίος συνδυασμός για τα οστά

Τα οστά είναι ζωντανός ιστός, όπως εξηγούν γιατροί στο Today. Εάν δεν τους προσφέρετε τα θρεπτικά συστατικά και την υποστήριξη που χρειάζονται, σταδιακά αποδυναμώνονται. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι το ασβέστιο είναι σημαντικό. Εκείνο που συχνά υποτιμάται ή παραβλέπεται, όμως, είναι ο καθοριστικός ρόλος της βιταμίνης D.

Το ασβέστιο συμβάλλει στην οικοδόμηση ισχυρών οστών και δοντιών, ενώ η βιταμίνη D βοηθά το έντερο να το απορροφήσει. Επομένως, ένα συνηθισμένο λάθος είναι η αύξηση της πρόσληψης ασβεστίου χωρίς παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας βιταμίνης D, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο μέταλλο.

Εάν καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε ασβέστιο αλλά τα επίπεδα βιταμίνης D στον οργανισμό σας δεν είναι επαρκή, το σώμα μπορεί να απορροφήσει μόλις το 10% έως 15% του ασβεστίου. Όταν, αντίθετα, υπάρχει επαρκής ποσότητα βιταμίνης D, η απορρόφησή του μπορεί να αυξηθεί έως και στο 40%.

Γι’ αυτό είναι κρίσιμο να δίνετε προτεραιότητα και στα δύο, ιδιαίτερα κατά τη μέση ηλικία. Στις κορυφαίες πηγές ασβεστίου περιλαμβάνονται τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα φυτικά ροφήματα που είναι εμπλουτισμένα με ασβέστιο και τα προϊόντα σόγιας. Αντίστοιχα, στις τροφές με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη D συγκαταλέγονται τα λιπαρά ψάρια, τα αυγά (κρόκος) και το εμπλουτισμένο γάλα.

Οι καλύτερες τροφές για την προστασία της οστικής πυκνότητας

Με βάση τα παραπάνω, οι ειδικοί συνιστούν να εντάξετε στη διατροφή σας τις ακόλουθες τροφές:

Γιαούρτι

Γάλα

Φυτικά γάλατα εμπλουτισμένα (ασβέστιο και βιταμίνη D)

Τυρί cottage

Σολομό

Σαρδέλες

Τόνος

Αυγά (κρόκος)

Εμπλουτισμένα δημητριακά (βιταμίνη D)

Τόφου

Δεν είναι απαραίτητο να καταναλώνετε τις πηγές ασβεστίου και βιταμίνης D ταυτόχρονα. Μπορείτε να τις τρώτε ξεχωριστά και οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, αρκεί να εξασφαλίζετε επαρκή πρόσληψη και των δύο θρεπτικών συστατικών.

Πόσο ασβέστιο και βιταμίνη D χρειάζεστε καθημερινά

Οι περισσότεροι άνθρωποι θα πρέπει να στοχεύουν στην κατανάλωση 1.000 mg ασβεστίου ημερησίως. Ωστόσο σύμφωνα με τις συστάσεις ειδικών, οι γυναίκες άνω των 50 ετών και όλοι οι ενήλικες άνω των 70 ετών χρειάζονται περίπου 1.200 mg την ημέρα.

Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη βιταμίνης D είναι:

15 μικρογραμμάρια ή 600 διεθνείς μονάδες για τους ενήλικες.

20 μικρογραμμάρια ή 800 διεθνείς μονάδες για τους ενήλικες ηλικίας 70 ετών και άνω.

Η σημασία των συμπληρωμάτων και της άσκησης

Παρότι είναι δυνατόν να εξασφαλίσετε επαρκείς ποσότητες ασβεστίου και βιταμίνης D μόνο μέσω της διατροφής, εάν δεν καλύπτετε τις ανάγκες σας μπορείτε να εξετάσετε το ενδεχόμενο λήψης συμπληρωμάτων.

Ωστόσο πριν από μια τέτοια απόφαση είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ώστε να αξιολογήσει την κατάστασή σας και από κοινού – ανάλογα και με τις ανάγκες σας – να σχεδιάσετε την καλύτερη προσέγγιση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως σε σχέση με τα συμπληρώματα, οι πλήρεις τροφές προσφέρουν και άλλα θρεπτικά συστατικά που υποστηρίζουν την οστική πυκνότητα, όπως πρωτεΐνες, μαγνήσιο, βιταμίνη C και βιταμίνη K.

Επίσης σημαντική για την αύξηση της οστικής πυκνότητας είναι και η γυμναστική. Οι ασκήσεις οστικής φόρτισης ασκούν πίεση στα οστά, ωθώντας τα να γίνουν ισχυρότερα, σύμφωνα με τον νόμο του Wolff. Ο συνδυασμός ασκήσεων πρόσκρουσης (τρέξιμο, σχοινάκι, άλματα, χορός κλπ) και προπόνησης με αντιστάσεις θεωρείται η καλύτερη επιλογή για τη συνολική υγεία του σκελετού.