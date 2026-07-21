Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν πλέον επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 2.000 είδαν τα σπίτια τους να υφίστανται σοβαρές ζημιές εξαιτίας καταιγίδας η οποία έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις, φουσκοθαλασσιά και ισχυρούς ανέμους στη Χιλή από τη 15η Ιουλίου, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα 20/7 η κυβέρνηση της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Καταμετρώνται μέχρι τώρα «δέκα νεκροί, τέσσερις αγνοούμενοι και 17 τραυματίες» είπε στον Τύπο η Αλίσια Σεμπριάν, διευθύντρια της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Χιλής (SENAPRED).

«Έχουμε 2.422 πληγέντες» σημείωσε κλείνοντας.