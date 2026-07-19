Η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εισέρχεται σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη φάση, καθώς ένα τυχαίο ιρανικό πλήγμα αναμένεται να οδηγήσει αναπόφευκτα σε αμερικανική απάντηση. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης, σε μια περίοδο όπου οι συνθήκες που άλλοτε λειτουργούσαν ως ανάχωμα στις εντάσεις φαίνεται να έχουν εκλείψει.

Οι μηχανισμοί αποκλιμάκωσης που υπήρχαν στο παρελθόν

Σε προηγούμενες φάσεις της αντιπαράθεσης, οι δύο πλευρές είχαν αποδείξει ότι μπορούσαν να απαντούν στις ενέργειες του αντιπάλου χωρίς να οδηγούν την κατάσταση σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Οι αντιδράσεις ήταν σχεδιασμένες ώστε να ικανοποιούν την ανάγκη για ανταπόδοση, χωρίς όμως να προκαλούν έναν φαύλο κύκλο συνεχών αντιποίνων.

Σήμερα, όμως, αυτές οι «κανονικές» συνθήκες θεωρούνται πλέον παρελθόν, γεγονός που καθιστά κάθε νέο επεισόδιο πολύ πιο επικίνδυνο.

Το Ιράν θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει

Το Ιράν βρίσκεται, σύμφωνα με την ανάλυση, σε έναν αγώνα επιβίωσης, στον οποίο θεωρεί πως δεν έχει πλέον τίποτα να χάσει, σύμφωνα με ανάλυση του Skynews. Παράλληλα, έχει αποκτήσει, προς έκπληξη ακόμη και της ίδιας της ηγεσίας του, ένα σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παρά τις εβδομάδες αμερικανικών βομβαρδισμών που χαρακτηρίστηκαν ως επιχειρήσεις «ολοκληρωτικής καταστροφής», η Τεχεράνη έχει καταφέρει να αναπτύξει μια νέα μορφή ανταρτοπολέμου μεγάλης και μεσαίας εμβέλειας, πέρα από τον ορίζοντα. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί μέσα που εκτείνονται από ταχύπλοα σκάφη έως βαλλιστικούς πυραύλους, με τις επιπτώσεις αυτής της στρατηγικής να γίνονται ήδη αισθητές στην παγκόσμια οικονομία.

Η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες διοικούνται από έναν πρόεδρο που, σύμφωνα με την ανάλυση, διαφέρει από κάθε προκάτοχό του.

Η συγκέντρωση εξουσίας στον Λευκό Οίκο συνεχίζεται, ενώ η έννοια της «κανονικότητας» στις ΗΠΑ φαίνεται να έχει αλλάξει. Οι θεσμικοί περιορισμοί που άλλοτε συγκρατούσαν τα ένστικτα του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να υπάρχουν, ωστόσο δεν θεωρούνται πλέον τόσο ισχυροί όσο στο παρελθόν.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η καθημερινή συμπεριφορά του Αμερικανού προέδρου δείχνει πως βασίζεται στις συμβουλές ενός ολοένα και μικρότερου κύκλου προσώπων με ήδη διαμορφωμένες κοινές θέσεις. Η επίμονη άρνησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για την επίθεση στο σχολείο της Μιναμπ παρουσιάζεται ως ένα ακόμη παράδειγμα που ενισχύει την εκτίμηση πως οι συνεργάτες του αποφεύγουν να του μεταφέρουν δυσάρεστες αλήθειες.

Οι θάνατοι Αμερικανών στρατιωτών αυξάνουν τον κίνδυνο

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο θάνατος δύο Αμερικανών στρατιωτών και η εξαφάνιση ενός τρίτου δημιουργούν μια εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την εξέλιξη της σύγκρουσης.

Παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν μηχανισμοί που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ένταση, καθώς και λογικοί λόγοι που ωθούν και τις δύο πλευρές να αποφύγουν μια γενικευμένη κλιμάκωση, οι ενδιάμεσες εκλογές για τον Ντόναλντ Τραμπ και ο κίνδυνος ολοκληρωτικής κατάρρευσης για τον Αγιατολάχ, η ανησυχία παραμένει ιδιαίτερα έντονη.

Το βασικό ερώτημα πλέον είναι κατά πόσο οι ηγεσίες των δύο χωρών και οι στενοί συνεργάτες τους εξακολουθούν να είναι διατεθειμένοι να ενεργήσουν με ψυχραιμία και λογική, αποφεύγοντας αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση της σύγκρουσης.