Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κινείται δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι, έχοντας θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Οι Πειραιώτες αναζητούν δύο ποδοσφαιριστές για τον άξονα, με στόχο να προσθέσουν ποιότητα, δημιουργία και περισσότερες λύσεις στο επιθετικό κομμάτι.

Ο Εντού Εσπόζιτο παραμένει μία από τις περιπτώσεις που ξεχωρίζουν. Ο 30χρονος Ισπανός μέσος της Εσπανιόλ γνωρίζει άριστα τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τη συνεργασία τους στην Έιμπαρ και φέρεται να συγκεντρώνει όλα τα αγωνιστικά στοιχεία που αναζητά ο Βάσκος τεχνικός. Η υπόθεσή του, πάντως, μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο και η ισπανική ομάδα δεν σκοπεύει να τον παραχωρήσει χωρίς σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα.

Την ίδια στιγμή, σοβαρά εξετάζεται και η περίπτωση του Στέφεν Εουστάκιο. Ο 29χρονος διεθνής Καναδός ανήκει στην Πόρτο, με συμβόλαιο έως το 2027, ωστόσο βρίσκεται στη λίστα των παικτών που μπορούν να αποχωρήσουν. Οι απαιτήσεις των «δράκων» φτάνουν περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που δεν θεωρείται απαγορευτικό, εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να προχωρήσει σε επίσημη κίνηση.

Ο Εουστάκιο διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο, έχοντας αγωνιστεί τόσο στο Champions League όσο και με την εθνική Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ξεχωρίζει για την ποιότητα στην κυκλοφορία της μπάλας, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να καλύπτει περισσότερους από έναν ρόλους στη μεσαία γραμμή.

Στη λίστα των υποψηφίων παραμένει και ο Ντανιέλ Μπραγκάνσα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο Πορτογάλος μέσος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τους «ερυθρόλευκους», όμως το ιστορικό με τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην αξιολόγησή του.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μανώλη Σάλιακα, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν ώστε να κλείσει και τυπικά η συμφωνία.