Την Ναϊμέγκεν θα βρει απέναντί του ο Ολυμπιακός στον δρόμο για τ’ αστέρια. Η σημερινή κλήρωση έφερε ως αντίπαλο την ομάδα της Ολλανδίας, η οποία έκανε μια εξαιρετική σεζόν στη χώρα της, όμως δεν έχει την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Να θυμίσουμε πως το πρώτο ματς των Πειραιωτών θα γίνει στις 4 ή 5 του Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και το δεύτερο μία εβδομάδα αργότερα στις 11 στην Ολλανδία. Αν προκριθούν, τότε, θα ξέρουν ήδη τον αντίπαλο τους για τα Play-offs, καθώς η τελευταία κλήρωση για τα προκριματικά θα γίνει στις 3 Αυγούστου, δηλαδή μία ημέρα πριν από τον πρώτο αγώνα. Σε περίπτωση που οι «Ερυθρόλευκοι» δεν περάσουν, τότε δεν θα δώσουν κάποιο άλλον προκριματικό αγώνα, καθώς έχουν ήδη σφραγίσει το εισιτήριο τους για τη League Phase του Europa League.

Τα τέσσερα ζευγάρια στο League Path

Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ

Φενέρμπαχτσε ή Γκόρνικ – Στουρμ Γκρατς ή Χαρτς

Σπάρτα Πράγας – Λιόν

Τα ζευγάρια στο Champions Path

Τουν – Ντίναμο Ζάγκρεμπ VS Κλάβσικ – Ζάλγκιρις

Μιάλμπι – Λίνκολντ Ρεντ Ιμπς VS Ιμπίρια – Σλόβαν Μπρατισλάβας

Λέφσκι Σόφιας – Κραϊόβα VS Ομόνοια – Καϊράτ Αλμάτι

Αάρους – Λεχ Πόζναν VS Σάμπαχ – Κουπς Κουόπιο

Αραράτ – Σάμροκ Ρόβερς VS Εγκνάτια – Τσέλιε

Βίκινγκουρ – Χαποέλ Μπερ Σεβά VS Λάρνε – Ερυθρός Αστέρας