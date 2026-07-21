Αποπνικτική αναμένεται να είναι σήμερα, Τρίτη 21/7 η ατμόσφαιρα καθώς τα θερμόμετρα θα δείξουν 42άρια ενώ έχει σημάνει συναγερμός και για φωτιές. Η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες έντονου καύσωνα και οι ειδικοί προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν χθες σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, όπου ο υδράργυρος άγγιξε ή ξεπέρασε τους 41°C. Παράλληλα, οι υψηλές θερμοκρασίες στις αστικές περιοχές επιβαρύνουν σημαντικά το μικροκλίμα, με την άσφαλτο και τις επιφάνειες των κτιρίων να αναπτύσσουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν κατά πολύ αυτές του αέρα.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν έως και την Τετάρτη. Στη δυτική και βόρεια Ελλάδα αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της ζέστης λόγω των βορειοδυτικών ανέμων, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά οι θερμές και ξηρές αέριες μάζες θα διατηρήσουν τον υδράργυρο σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η Αττική, η ανατολική Στερεά, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία συγκαταλέγονται στις περιοχές όπου οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Οι ίδιες συνθήκες αυξάνουν σημαντικά και τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών, καθώς οι θερμοί και ξηροί άνεμοι ευνοούν την ταχεία ανάπτυξη των μετώπων.

Από την Πέμπτη προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα, με τις μέγιστες τιμές να υποχωρούν στα επίπεδα των 32 έως 34 βαθμών Κελσίου. Παράλληλα, προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται αλλαγή του καιρού, με πιθανότητα για βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Οδηγίες προστασίας από τον καύσωνα

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους, να καταναλώνουν άφθονα υγρά και να επιλέγουν ελαφριά γεύματα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για ηλικιωμένους, βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους και άτομα με χρόνια νοσήματα.

Σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως έντονη ζάλη, πονοκέφαλος, σύγχυση, λιποθυμία ή πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, απαιτείται άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό χώρο και επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για θερμοπληξία.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά στην ύπαιθρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες των επόμενων ημερών χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Η θερμοκρασία σήμερα, Τρίτη 21/7 θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπόνησης σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οπότε στα βόρεια, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες.

Ευνοείται η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά, αρχικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από τις μεσημβρινές ώρες θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 και τοπικά τους 38 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για κάθε περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατα τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια ο καιρός θα βλετιωθεί ωστόσο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου άυξηση των νεφώσεων με τοπικούς όμβρους και καταιγίδες. Στην δυτική Μακεδονία γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανως μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 με 39 και τοπικά 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 και τοπικά στην Κρήτη 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα καταιγίδας κατα τη διάρκεια της νύχτας έως τις πρωτες πρωινές ώρες, στη συνέχεια γενικά αίθριος καιρός ωστόσο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αναμένεται εκ νέου άυξηση των νεφώσεων οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τρίτη 22/7

Στα βόρεια ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια όπου πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Ευνοείται πρόσκαιρα η μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο και στα νοτιοανατολικά βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 που το απόγευμα θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά εώς τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια όμως στα νότια ηπειρωτικά καθώς και στη νότια νησιωτική χώρα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Ο καιρός την Πέμπτη 23/7

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται από το βράδυ.

Στα υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Τι καιρό θα κάνει την Παρασκευή 24/7

Μεταβολή του καιρού αναμένεται αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία στα κεντρικά και τα βόρεια με νεφώσεις παροδικά αυξημένες, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Βαθμιαία εξασθένηση αναμένεται το βράδυ από τα δυτικά.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βόρεια και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.