Μια φάρσα με πρωταγωνιστή έναν Ισπανό πιλότο έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δεκάδες Αργεντινοί επιβάτες πίστεψαν για λίγα δευτερόλεπτα ότι η εθνική τους ομάδα είχε κατακτήσει το Μουντιάλ.

Σε βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ακούγεται ο πιλότος από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους λίγο μετά τη λήξη του τελικού να λέει: «Ήταν ένας αγώνας που κρίθηκε στις λεπτομέρειες μέχρι το τέλος, ακόμη και στην παράταση. Και οι δύο ομάδες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά δυστυχώς μόνο μία μπορεί να κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Θέλουμε να συγχαρούμε τους Αργεντινούς φίλους μας», συμπλήρωσε, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ξεσπάσουν σε πανηγυρισμούς. Πολλοί, φορώντας φανέλες της Αργεντινής και του Λιονέλ Μέσι, πίστεψαν ότι η ομάδα τους είχε στεφθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Ωστόσο, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε η «ανατροπή», αφού ο κυβερνήτης ολοκλήρωσε την ανακοίνωσή του λέγοντας: «Η Ισπανία κέρδισε», προκαλώντας γέλια, απογοήτευση και έντονες αντιδράσεις μέσα στην καμπίνα.

Με την αποκάλυψη του πραγματικού αποτελέσματος, η χαρά μετατράπηκε σε απόλυτη σιωπή και αμηχανία, ενώ το βίντεο άρχισε να κάνει τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια.

Η φάρσα δίχασε τους χρήστες των μέσω κοινωνικής δικτύωσης. Πολλοί τη χαρακτήρισαν ευρηματική και χιουμοριστική, ενώ άλλοι τη θεώρησαν υπερβολική.

Αντίστοιχες ήταν και οι αντιδράσεις στην Αργεντινή, όπου αρκετά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «κακόγουστο» και «άρρωστο αστείο», εκφράζοντας την άποψη ότι μια τέτοια ανακοίνωση δεν έπρεπε να γίνει σε έναν κλειστό χώρο όπως η καμπίνα ενός αεροσκάφους, καθώς θα μπορούσε να υπάρξει μεγάλη ένταση ανάμεσα στους επιβάτες, όπως μεταδίδει η Sun.

Δείτε το βίντεο: