Το Χόλιγουντ λατρεύει τις αληθινές ιστορίες, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με την ίδια τη ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε. Πριν ο «Rocky» γίνει παγκόσμιο φαινόμενο και κερδίσει το Όσκαρ «Καλύτερης Ταινίας», ο Σταλόνε ήταν ένας άσημος, απένταρος ηθοποιός που έπρεπε να παλέψει ενάντια σε θεούς και δαίμονες για να πείσει τα στούντιο να τον εμπιστευτούν.

Αυτό το συναρπαστικό παρασκήνιο πίσω από την ταινία μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη με το βιογραφικό δράμα «I Play Rocky», του Πίτερ Φαρέλι, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Νοέμβριο. Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ και πήραμε μία καλή γεύση για το τι πρόκειται να δούμε, ενώ εντυπωσιαστήκαμε από τη συγκλονιστική μεταμόρφωση του Άντονι Ιπολίτο στον ρόλο του νεαρού «Σλάι».

Η επιλογή να κυκλοφορήσει η ταινία τον Νοέμβριο επιβεβαιώνει τις προθέσεις της Amazon/MGM να εντάξει δυναμικά την ταινία στην κούρσα των βραβείων. Σύμφωνα με το World of Reel, το φιλμ απέσπασε εξαιρετικές κριτικές στις δοκιμαστικές προβολές των τελευταίων μηνών, με την παραγωγή να ποντάρει ότι ο θόρυβος γύρω από το «I Play Rocky» θα κορυφωθεί μετά την πιθανή παγκόσμια πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) τον Σεπτέμβριο.

Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Πίτερ Φαρέλι, η ταινία είναι εμπνευσμένη από το παρασκήνιο της δημιουργίας του θρυλικού «Rocky» (1976) από τον Σιλβέστερ Σταλόνε. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τον Άντονι Ιπολίτο, ο οποίος μοιάζει εκπληκτικά με τον σταρ, ενώ στο παρελθόν είχε υποδυθεί τον Αλ Πατσίνο στη μίνι σειρά της Paramount «The Offer».

Το σενάριο, δια χειρός Πίτερ Γκαμπλ, ακολουθεί «έναν άγνωστο ηθοποιό με μερική παράλυση στο πρόσωπο και πρόβλημα στην ομιλία, ο οποίος αρνείται πεισματικά τις δελεαστικές προτάσεις των μεγάλων στούντιο να αγοράσουν το έργο του, καθώς επιμένει να κρατήσει ο ίδιος τον πρωταγωνιστικό ρόλο». Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «απορρίπτοντας μια προσφορά για χρήματα που θα του άλλαζαν τη ζωή, εργάζεται για ψίχουλα προκειμένου να γυριστεί η ταινία, με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή».

Το φιλμ ήταν η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του 1976, αποσπώντας 10 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κερδίζοντας το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Το καστ του «I Play Rocky» περιλαμβάνει επίσης τους Άννα Σοφία Ρομπ, Ματ Ντίλον, Στέφαν Τζέιμς, Πι Τζέι Μπερν και Τζέι Ντουπλάς.