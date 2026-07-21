Η αποκλιμάκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου αποδεικνύεται και πάλι ζητούμενο. Τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών καταγράφουν νέα επιδείνωση της εικόνας, με τις απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς ιδιώτες να ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων το συνολικό ποσό αγγίζει τα 3,7 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τις οφειλές σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από την περίοδο του τρίτου μνημονίου, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις και τις οδηγίες για ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό παράγοντα διόγκωσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εκρηκτική αύξηση των χρεών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία σχεδόν διπλασιάστηκαν μέσα σε πέντε μήνες.

Η εικόνα αυτή προβληματίζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς έρχεται παρά τις αυστηρές συστάσεις προς νοσοκομεία, ΟΤΑ και ασφαλιστικά ταμεία για ταχεία εξόφληση των υποχρεώσεών τους. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχουν ήδη προειδοποιήσει ότι θα δημοσιοποιούνται τα στοιχεία των φορέων που εμφανίζουν συστηματικές καθυστερήσεις στις πληρωμές προς ιδιώτες προμηθευτές.

Η ακτινογραφία των οφειλών

Τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι:

Νοσοκομεία : Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές διαμορφώθηκαν στα 1,519 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου, αυξημένες κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Ο κλάδος της Υγείας εξακολουθεί να συγκεντρώνει περίπου το μισό των συνολικών κρατικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς προμηθευτές διαμορφώθηκαν στα 1,519 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου, αυξημένες κατά 122 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2022. Ο κλάδος της Υγείας εξακολουθεί να συγκεντρώνει περίπου το μισό των συνολικών κρατικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης : Τα χρέη αυξήθηκαν στα 715 εκατ. ευρώ, από 666 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων και άλλων ασφαλιστικών παροχών.

: Τα χρέη αυξήθηκαν στα 715 εκατ. ευρώ, από 666 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2022. Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στην απονομή επικουρικών συντάξεων και άλλων ασφαλιστικών παροχών. Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Οι οφειλές εκτινάχθηκαν από 180 εκατ. ευρώ στα 346 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις πέντε μήνες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 92%.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση. Οι οφειλές εκτινάχθηκαν από 180 εκατ. ευρώ στα 346 εκατ. ευρώ μέσα σε μόλις πέντε μήνες, σημειώνοντας αύξηση περίπου 92%. Λοιπά νομικά πρόσωπα της γενικής κυβέρνησης: Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 235 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 235 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών. Υπουργεία: Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε 159 εκατ. ευρώ. Από αυτές, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και τα 50 εκατ. ευρώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Παράλληλα με τις οφειλές προς προμηθευτές, υψηλό παραμένει και το απόθεμα των εκκρεμών επιστροφών φόρων. Στο τέλος Μαΐου ανερχόταν σε 719 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 176 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που δεν μπορούν ακόμη να καταβληθούν, καθώς η ΑΑΔΕ δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τους δικαιούχους ή εκκρεμεί η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Πρόκειται για χιλιάδες φορολογούμενους που δικαιούνται επιστροφή φόρου, αλλά η διαδικασία παραμένει “παγωμένη” μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες.