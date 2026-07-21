Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε με ανακοίνωσή του τις κινήσεις της Κίνας, τις οποίες χαρακτήρισε «επικίνδυνες και επιθετικές», μετά το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στη Νότια Σινική Θάλασσα και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό στελέχους της ακτοφυλακής του αρχιπελάγους των Φιλιππίνων.

«Η ανησυχητική μέθοδος των προκλήσεων της Κίνας εναντίον των θεμιτών ναυτικών επιχειρήσεων των Φιλιππίνων θέτει σε κίνδυνο την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις επανειλημμένες δεσμεύσεις της Κίνας να επιλύει διαφορές ειρηνικά», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στη Μανίλα σήμερα το πρωί για τη σύνοδο των ΥΠΕΞ του συνδέσμου κρατών της νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), όπου έχει πει πως θα μπορούσε να συναντηθεί με τον κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι.

Οι ένοπλες δυνάμεις των Φιλιππίνων κατηγόρησαν χθες Δευτέρα την κινεζική ακτοφυλακή ότι τραυμάτισε ναύτη τους καθώς πλησίαζε σε προκεχωρημένο φυλάκιο σε διαφιλονικούμενο τομέα της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Η κινεζική ακτοφυλακή απέρριψε τις κατηγορίες με ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας την εκδοχή που παρουσίασε η Μανίλα «πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας».

Το Πεκίνο διεκδικεί την κυριαρχία σχεδόν ολόκληρης της Νότιας Σινικής Θάλασσας, από την οποία διέρχονται θαλάσσιες οδοί στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, προς μεγάλη δυσαρέσκεια πολλών άλλων κρατών της περιοχής και παρά την απόφαση διεθνούς δικαστηρίου που έκρινε ότι η κινεζική θέση στερείται νομικής βάσης.